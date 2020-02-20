首次给娃理发，这些禁忌你一定要了解

宝宝满月时，很多父母遵循习俗要给宝宝理发，但育姐要提醒大家，宝宝首次理发有一定讲究，千万不要乱来。今天育姐给大家讲解一下宝宝首次理发时的注意事项，赶紧来看看吧。

注意理发时间

宝宝第一次理发的时间选择是有讲究的，随意安排个时间理发有可能会伤害到宝宝。很多父母喜欢在宝宝满月时给他理发，但此时宝宝的头皮娇嫩，胎毛又十分短，理发时很容易对头皮表面组织带来损伤。

另外，宝宝出生时，头皮上有胎皮保护，如果理发时间过早，很容易损伤胎皮引发感染。新生宝宝免疫力较差，身体器官还没有发育成熟，发生感染有可能造成严重的后果。

所以说，大家在给宝宝理发时一定要选对时机，千万不能盲目进行。

有头垢不要理发

宝宝刚出生时，头上有可能会一些块状物体，它们被称为头垢。从宝宝健康的角度来说，大家不要用手强行把头垢给扣下来，而是应用清水反复清洗，让头垢自己脱落下来。

如果新生宝宝的头发还有头垢没有脱落，育姐建议大家暂时不要给他理发，以免理发时不慎将头垢硬扯下来，造成宝宝疼痛哭闹，进而抗拒理发。另外，理发时硬把头垢扯下来容易引起感染，不利于宝宝的身体健康。因此，大家在给宝宝理发前一定要仔细查看宝宝的头皮情况。确认没有头垢后，再给宝宝理发也不迟。

请理发师操作

俗话说，请专业的人干专业的事。给宝宝理发这件事大家一定要请专业的理发师来操作。新生宝宝头皮十分娇嫩，理发时力度掌握不好就有可能造成头皮损伤，影响宝宝健康成长。因此，爸爸妈妈千万不要亲自上阵，最好请手法娴熟的婴儿理发师来理发。

以上这些就是首次给宝宝理发时禁忌，大家一定要牢记在心，以免影响宝宝的健康。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)