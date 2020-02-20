鼻子上老是冒白头，宝妈这么做可解决

生活中，不少宝妈被鼻子白头困扰，怎么处理都处理不晚。大家别烦恼啦~这里给大家介绍管用的解决方法。

白头粉刺是一种很难治疗和消除的痤疮。像黑头一样，白头是因为毛孔堵塞而形成的。一旦毛孔被油脂和死皮细胞堵塞，这种物质就会变硬。但与黑头病毒不同，白头病毒的末端是闭合的，也会导致毛囊壁隆起的小肿块。

没有人喜欢鼻子上的粉刺——尤其是像白头粉刺这样顽固的粉刺。然而，鼻子就像t区其他油性部位一样，特别容易受伤。这是因为这种类型的痤疮以过量的油脂为食。

家庭补救措施

在去药店之前，你可以考虑试一下家庭疗法。这些药物可以有效治疗轻微的鼻白头症，也可以作为补充非处方(OTC)方法的一种很好的预防措施。以下方法仅供参考：

1.蒸汽

美容专家使用蒸汽来做面部美容，这是有充分理由的——它有助于打开毛孔，排出污垢和其他物质。这个过程还可以使堵塞的毛孔变松，这对顽固的白头粉刺特别有利。

2.燕麦片擦洗

许多美容产品都含有燕麦。不过，你可能会从自制的燕麦磨砂膏中获益，而不是购买这种产品。将等量的燕麦片和原味酸奶混合。然后，在鼻子上敷一层薄薄的燕麦面膜。放置10到15分钟，用温水清洗。你可以每周重复这个过程几次。

3.麦卢卡蜂蜜

麦卢卡蜂蜜是新西兰本土的一种蜂蜜。这种蜂蜜以其抗菌特性而闻名，可以减轻痤疮问题。

有哪些OTC疗法?

说到非处方痤疮药物，你可能对过氧化苯甲酰和水杨酸最为熟悉。过氧化苯甲酰主要用于炎症性痤疮的斑点治疗，而水杨酸有助于去除死皮细胞从开放的毛孔有黑头。

虽然这两种成分都可以帮助某些类型的痤疮，你可能需要尝试其他治疗白头粉刺的方法。根据美国皮肤病学会的说法，痤疮产品需要一到两个月的时间才能完全发挥功效。建议在皮肤科医生指导下进行。

1.扁桃酸

扁桃酸是α-羟基酸（AHA），用来调节皮肤中皮脂的产生，还可用于抗衰老治疗。

2.乙醇酸

乙醇酸是另一种去除皮肤外层的AHA果酸。它可以帮助清除鼻部毛孔堵塞的物质，比如白头粉刺，还可以帮助减少疤痕的外观。AHAs的副作用包括皮肤发红、灼烧和刺激，还可能会使皮肤对紫外线的敏感性增加，所以在出门之前一定要擦防晒霜。

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