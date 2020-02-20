产后这么管理，即可确保母乳充足哦~

对宝宝来说，母乳当然是最完美的口粮。最理想的状态就是，妈妈们能为宝宝提供充足的母乳。这里教大家如何管理母乳供应，来确保宝宝身体发育所需。

产后母乳供应变化

女性的身体被设计用来生产母乳。在宝宝出生后，只会产生少量的初乳。然后，在分娩后的第一个星期，当母乳开始从初乳变为过渡乳时，你会看到供应量大幅度增加。

到了第五天，许多妈妈在24小时内生产了超过500毫升的母乳。从那里开始，随着宝宝的成长和需求的增加，母乳产量继续缓慢上升。

你能有足够的母乳吗？

许多妈妈担心自身的母乳供应和不能产生足够的母乳，但这通常是不必要的担心。几乎所有的女性都能为自己的宝宝提供健康的母乳。

要为宝宝提供充足的母乳，你应该：确保宝宝正确吮吸；至少每两到三小时（24小时内）母乳喂养一次；让孩子保持清醒，吮吸乳房；每侧乳房至少喂10分钟。

如何判断母乳供应足不足？

如果宝宝正确地吸奶，并且你每两到三个小时哺乳一次，应该能够生产足够的母乳。但是，如果你有一些顾虑，请寻找这些能提醒你母乳供应不足的迹象：

* 每次哺乳时间超过45分钟。

* 孩子吃奶后看起来仍然很饿。

* 你听不到孩子吃奶时的吞咽声吞咽东。

* 每次喂奶前，胸部不会感到饱胀。

* 母乳喂养后，乳房不会变柔软。

* 在第五天之后宝宝一天尿布湿少于六片。

* 孩子体重没有增加。

如果你认为母乳供应不足，并且注意到任何这些迹象，请咨询医生。如果有问题，你和医生越快发现，越能尽快解决，让母乳喂养回到正轨。

什么会影响母乳供应？

有很多因素会影响你的母乳供应。压力、疲劳、月经、再次怀孕、避孕药、咖啡因、吸烟、饮酒和健康问题都会导致母乳量下降。

所以，如果你注意到供应减少了，看看你的生活中发生了什么事情，或找出一个最近的变化，可能就是它导致。

饮食会影响母乳供应吗？

母乳喂养的妈妈可以生产出健康的母乳，即使是不健康饮食的妈妈也能生产足够的牛奶。然而，母乳喂养确实消耗了大量的能量。所以，如果你吃得好，每天多摄入大约500卡路里，就可以给身体提供所需的营养和能量，以取代它在生产母乳时所失去的营养和能量。

而且，由于母乳主要是由水组成的，所以你需要保持水分充足。建议每天喝六到八杯水或其他健康饮品。

除了均衡的饮食之外，某些食物被认为可以增加母乳的产量。为此，你可以在你的日常饮食计划中添加一些燕麦、深绿色蔬菜、杏仁、豆制品、鱼等。

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