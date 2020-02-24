喘得像狗不只是形容，“哮吼”父母要了解

Croup医学上称为“急性喉气管支气管炎”，也叫哮吼。这是一种病毒性疾病，很容易识别，多发于婴幼儿。对儿童和家长来说症状往往都很可怕，但通常并不严重。

从它的技术名称可以看出，croup是喉部、气管和支气管的炎症或肿胀。因为孩子的呼吸道比较小，病毒感染导致的肿胀会更快更容易发生。

Croup症状有哪些

有哮吼的孩子通常半夜醒来时会大声咳嗽，听起来像小狗吠叫，其他的症状可能包括发烧、声音沙哑、流鼻涕等等，这些症状是由肿胀和粘液在声带下面堆积引起的。

在更严重的情况下，儿童也会有喘鸣，美国儿科学会将其描述为“每次呼吸时发出粗糙的声音”，如果有哮吼的儿童在安静、睡眠或休息时有这种呼吸声，这通常是他们呼吸困难的征兆，那么需要立即就医。但是需要注意分别哮吼和喘息，这是不同的声音。

第一晚的症状通常是最严重的，几天后，随着病情变化哮吼开始类似于普通感冒，会流鼻涕，会咳嗽，症状白天可能会好一些，晚上可能会加重。虽然哮吼对于大多数儿童只是一种轻微的感染，但它可能会造成严重的后果，甚至有生命危险，因为它会限制呼吸道。

Croup症诊断

非常遗憾的是目前没有可用于croup症状的测试，有经验的医生通常一听到典型的吠咳就诊断出来了。但是咳嗽通常只发生在晚上，所以你可能需要录下这样的声音让医生来判断。

虽然通常不需要做这样的测试，但是侧颈x光片可能会显示出“膈上尖峰征”，这意味着气管上部逐渐变细，也是一个判断参考。

Croup症治疗

通常的第一个治疗是带孩子进入浴室，关上门，一起坐在封闭的马桶座上，打开热水（不要让孩子在热水周围无人看管），不用碰水，而是一起呼吸潮湿的空气。随着房间变得潮湿，有助于减轻孩子的哮吼症状。

来自室外的凉爽空气也可能起作用，例如，打开窗户或坐在室外，让孩子裹在毯子里。其他治疗方法可能包括止痛退烧药、止咳药（滥用可能会造成其他副作用）和加湿器。不过在给孩子服用任何类型的药物之前，一定要咨询医生。

如果这类治疗没有帮助，而孩子仍然呼吸困难，请立刻就医。如有必要，儿科医生可能会给孩子开氧气、特殊呼吸疗法（外消旋肾上腺素）和/或类固醇。

Croup症的病因

不止一种病毒会引起哮吼，所以孩子可能会不止一次的感染而出现这种问题。最常见由副流感病毒I型引起的，但副流感、腺病毒、RSV和流感的其他亚型也可能引起哮吼。

过敏或反流也可能引发痉挛性哮吼，痉挛性与病毒性症状相似，只是没有发烧，儿童恢复得更快。

如果孩子在6岁以后经常出现哮吼，最好请耳鼻喉科专家对孩子进行检查和评估。

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