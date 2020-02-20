孩子爱挖鼻孔？疫情下更要速速阻止！

不少家长吐槽自家宝宝有挖鼻孔的坏习惯。如果孩子只是偶尔为之，那可能是鼻子不舒服，比如有鼻屎。这个时候大家看下，帮处理下就好了。但如果宝宝有事没事就爱挖鼻孔，就要注意了，特别是现在这个特殊时期。

孩子爱挖鼻孔危害不小

小孩子经常做一些非常恶心的事情，包括抠鼻子，有时甚至会吃他们挖出来的东西。除了在行为上不能接受外，挖鼻孔容易导致鼻粘膜损伤，造成流鼻血、感染和难以愈合的伤口。

而且挖鼻孔还会传播细菌，比如引起肺炎的细菌。大家都知道，新型冠状病毒不仅经由飞沫传播，还能经由接触传播。如果孩子不小心接触了污染物，再用手挖鼻孔、揉眼睛那么就有可能被传染。

如果在孩子学龄前没把挖鼻孔的行为扼杀在萌芽状态，随着年龄的增长，这可能会成为一个很难改掉的习惯。

为什么孩子们会挖鼻孔？

挖鼻孔是一种很常见的学龄前习惯，有几个原因可以解释为什么小孩子会这样做：

他的鼻子不舒服，想摆脱过于的潮湿或干燥的鼻腔粘液；紧张时的习惯、或者无聊。不管你的孩子属于哪一类，抠鼻子的行为是必须改掉的。

如何阻止你的孩子挖鼻孔？

1.及时提醒

一旦你看到孩子开始挖鼻孔，提醒他注意，递给他一张纸巾，示意孩子停下来。必要时请重复。

如果挖鼻孔是最近才有的坏习惯，有可能是他鼻子里有什么东西，比如过量的粘液，让他很恼火。

2.讨论卫生问题

有些孩子甚至没有意识到自己在挖鼻子，这变成了一种心不在焉的习惯。

继续提醒孩子注意，让他停下来后洗手。解释说挖鼻孔是个不卫生的行为，不仅会导致他的鼻子被感染，还会传播细菌，使他或其他人生病。

3.借助外物

市面上有很多产品都是为了让孩子停止挖鼻孔，但即使是在孩子的手指上贴上一条胶带的简单行为也可能会起作用，特别是如果他是下意识地这样做的话。解释为什么你要把胶带放在那里，不然孩子不会把胶带和挖鼻孔联系起来。

4.给孩子点别的事做

孩子的挖鼻孔可能是因为无聊，也可能只是为了满足忙碌的需要。如果他看了很长时间的电视或被动地坐着，试着让他参加其他活动。孩子的手有事做了，就不再挖鼻孔了。

5.寻求帮助

一个孩子挖鼻孔一般不会造成很不好的后果，但在极少数情况下，它可能是严重的，特别是当这种行为突然发生，并与其他事情（例如尿床）结合在一起时。

强迫性挖鼻孔，或者说是鼻炎，可能是由压力引起的，要注意的突然行为变化。

6.忽略它

如果你已经竭尽所能地阻止孩子挖鼻孔但未果，那么暂时别管了吧。确保他勤洗手，指甲保持短而不锋利。

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