为何孕期睡个好觉这么难？这就来帮您

大多数准妈妈都希望怀孕期间能够有充足的睡眠和休息。但大自然往往不会让人类轻易如愿，当你最需要休息的时候，却不能好好的休息。别捉急，这就给大家出招。

怀孕女性的6个睡眠阶段

当你发现自己怀孕了，就像被判了9个月的睡眠徒刑。甚至可能是一年，或是更久，都没办法睡好。以下是每个怀孕女性都要经历的睡眠阶段，按顺序排列。

1.头3个月早期的昏睡状态

你甚至不知道你怀孕了，但你知道你已经一周没有晚于晚上8点睡觉了。有人给你下毒了吗？这是连续第七个晚上早睡了么？你生病了吗？不，你只是怀孕了。在接下来的几个月里，你要习惯这种嗜睡。

2.头3个月后期的睡眠状态

你仍然很累，很容易就睡着了，但是恶心、盗汗和奇怪的梦每隔几个小时就会把你吵醒。放点小零食放在床头，等睡醒后换一身衣服。

3.孕中期的前期失眠

被尿意憋醒后起床去洗手间，然后躺着睡不着，在接下来的一个小时或更长时间里盯着天花板。翻来覆去，吃缓解胃灼热的药，然后踢醒你旁边打鼾的丈夫。你会在脑海里列出家人不喜欢的宝宝名字。最后，你会打瞌睡。重复，重复，再重复。

4.孕中期的后期昏睡状态

就像前三个月的昏睡一样，在第二个三个月快结束的时候，你又一次感受到头碰到枕头的10秒钟内睡着的感觉。因为怀孕期间你承担了太多，不可避免会感到疲劳。

你可能会在夜里醒来一两次，甚至会起来小便。但是一旦你的身体又趟回床上，你很快就会幸福地回到睡眠状态。享受这一阶段的孕期睡眠吧。因为接下来你的睡眠可能会非常糟糕。

5.孕后期的失眠

怀孕后期就不要想睡个好觉了，巨大的肚子，不断踢来踢去的胎儿，一直存在的胃灼热，心跳加速，脚疼，焦躁不安，你的身体不会允许你轻易睡着的。乐观点，至少这种不眠之夜是下一阶段睡眠的良好训练。

6.产后睡眠不足

你听说过的那些传言都是真的。小婴儿真的不让父母睡觉。虽然他们肯定不是故意的，但有时候父母真的会怀疑宝宝是不是在整他们，然而婴儿就是没办法睡那么久。值得庆幸的是，最终所有的婴儿都可以一觉睡到天亮。

孕期睡不好怎么办？

因为背部疼痛，膀胱充盈，肚子很大，脑子里充满了对孩子的恐惧和焦虑等原因，都会让你孕期睡不好。以下是孕期影响睡眠的一些原因，以及可能有用的对策。

1.经常想小便

由于子宫的生长，膀胱的容量明显缩小。睡前一两个小时尽量少喝水，这样深夜想上厕所的次数也会减少。

2.恶心

反胃会让你处于空腹的状态，所以在睡觉前吃一些清淡的高碳水化合物的零食，或者在你的床头盒上放一些饼干或米糕，这样早上一醒来就可以补充一点能量。

3.消化不良或胃灼热

少吃多餐，不要一次性吃太多，以免胃胀，饭后不要立刻躺下来，活动一下。避免吃刺激食道的食物，比如柑橘类、香料、油炸食品和巧克力。

如果这些方法都不能缓解消化不良，可以在医生的指导下在饭后吃一片抗酸药物。

4.腿抽筋

许多孕妇偶尔会在夜间被腿抽筋惊醒。试着通过活动脚腕来伸展小腿；让脚跟先着地，轻轻按摩腿；在抽筋的地方放一个热水袋；或者站起来四处走走。

5.失眠

怀孕期间，尤其是当预产期临近时，你会兴奋和焦虑地翻来覆去，这是很常见的，不要担心。睡前洗个热水澡，并尝试一些放松的技巧。研究发现，白天做一些锻炼会让晚上睡得更好。

无论你做什么，不要因为睡眠不足而感到压力太大，焦虑只会加重你的失眠。不要在睡不着的时候不停地看表，闭上眼睛，集中精力呼吸。研究表明，试图保持清醒反而会让你很快进入梦乡。

6.担心宝宝的健康

每一位准父母都对生孩子所涉及的许多未知因素感到焦虑。用科学知识武装自己可能会有帮助。为了缓解焦虑，多读点书，参加产前培训班。建议多向伴侣倾诉，他们可能和你有同样的感受。直面焦虑可能会更好地拜托焦虑。

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