悲伤咨询，让孩子学会健康应对那些人生苦难

无论孩子失去了亲人或是宠物，还是玩具，失去所爱的人、物都会感到难以承受。看着孩子悲伤也会激起父母的很多情绪。在悲伤的时候孩子可能需要一些专业的帮助，让孩子找到健康的方法来应对他们的痛苦，同时也能理解接受那些损失，这就是“悲伤咨询”。

为什么孩子需要悲伤咨询

大多数孩子可以从悲伤中自行恢复过来，不会有长期的情绪问题，但有些悲伤可能会带来长期的重大情绪问题。

在失去亲人后经历长期情绪问题的儿童报告中，这部分经历失去亲人的孩子其痛苦程度非常高，他们很难集中精力在学习上，日常表现出更多的行为问题，或者难以与他人建立健康的关系。

那些努力控制自己悲伤的孩子可能有更高的风险发展出心理问题，比如抑郁、焦虑或调节障碍。有时，当损失源于特别困难的情况时，持续的痛苦就会出现。例如，一个孩子在一次事故中幸存下来，其他的亲人死去，他可能会感到内疚和恐惧，因为孩子会认为他们的行为可能以某种方式导致了不好的事情发生，这时，“悲伤咨询”可以帮助孩子建立更健康的信念。

当父母或者监护人也在努力处理损失时，“悲伤咨询”可能是个好主意。比如失去了伴侣，这时爸爸或妈妈可能无法在情感上照顾到孩子，那么让一个专业的人士来进行悲伤咨询可以有所帮助。

悲伤咨询如何帮助孩子

所有年龄段的儿童都会遭遇处理悲伤情绪的困难，以下是咨询可以为孩子们做的几件事：

* 肯定他们的感受

* 帮助他们处理复杂的情绪，如愤怒、悲伤、恐惧和困惑

* 让他们谈谈在安全环境中的经历

* 帮助孩子们学会如何处理他们的悲伤

* 向希望帮助悲痛儿童的家庭成员和监护人提供支持

* 适应失去亲人的生活

悲伤咨询的类型

通常，学龄前及以上儿童接受悲伤咨询非常受益，年幼的孩子更倾向于参与有助于他们处理情绪的活动、游戏，而年纪大的孩子可能会花更多的时间谈论他们的情绪和经历。

有几种不同类型的儿童悲伤咨询，包括：

△ 同情共感：与同龄的其他同样经历过失去的孩子见面，很多儿童会从中受益。幼儿可以从事艺术，音乐治疗，或与受过培训的专业人员学习特定的应对技能。青少年群体可能会和同龄人谈论他们的痛苦。

△ 个体化治疗：进行悲伤咨询时心理医生或者心理专家可能会了解孩子是什么状况，年幼的孩子可能会通过绘画等活动，而年长的孩子可能会更专注于交谈。

△ 家庭治疗：孩子的监护人通常也会接受心理教育，教他们如何最好地支持一个悲伤的孩子。

悲伤咨询期间会发生什么

悲伤咨询过程中发生的事情取决于孩子的年龄、需求和悲伤咨询师的首选策略。在咨询过程中可能会出现以下情况：

☛ 为逝去的亲人人画画或涂色，找出他们最想念的人

☛ 帮助孩子缅怀亲人，比如决定如何在亲人去世后纪念亲人的生日

☛ 一起阅读有关谈论悲伤和失落的书籍

☛ 说出来自悲伤的情绪

☛ 制定应对悲伤的策略，如画画、与朋友交谈

☛ 利用游戏治疗帮助儿童以健康的方式处理他们的损失

☛ 写一本关于悲伤和失落的日记

什么时候孩子需要寻求专业帮助

如果看到这些警告信号，如果这些症状持续几周以上，带孩子去悲伤咨询是很重要的：

* 经常做关于死亡或噩梦的恶梦

* 对以前的活动缺乏兴趣

* 慢性头痛、胃痛或其他没有已知病因的身体症状

* 行为问题增多

* 情绪变化

* 学业成绩下降

* 与世隔绝加剧

* 易怒

* 对死亡或失去另一个亲人的恐惧

如果孩子表达了想要伤害或自杀的想法，请立即寻求帮助，联系心理医生。

哪里可以找到悲伤咨询

孩子的医生可能是最好的信息来源。安排一个约会或打电话到办公室询问当地资源。

如果孩子在学校，辅导员也可以帮助你在你的地区找到一个悲伤辅导员或悲伤团体。当地的临终关怀机构也可以提供信息和资源。还有许多在线治疗目录可能会有帮助。

如何向孩子解释

孩子可能会困惑为什么需要这方面的心理咨询，不妨把感情上的创伤和身体上的创伤比较一下，比如说“当你擦伤膝盖的时候，我们会把伤口清理干净，然后消毒包扎，如果伤口很严重我们会去看医生来处理你的伤口。感情上的创伤是一样的。有时，我们可以在家里照顾，但有时当伤口严重的时候，我们应该去找一个专业人士来帮助我们。”

向孩子解释悲伤咨询会帮助他学会如何处理悲伤和愤怒等艰难情绪，并在经历损失后知道有这些情绪是正常的。

孩子们经常向周围的大人学习如何处理悲伤和失落。所以，虽然对孩子隐瞒自己的情绪是很多大人常常做的一件事，但这样做可能会让孩子有更多的困惑。他可能想知道你为什么不悲伤，或者他认为他感受到强烈的情绪而你却没有感受到是错误的。重要的是谈谈你的感受（不给孩子带来负担），并向孩子展示处理悲伤的正确策略。

当你正在悲伤的时候，还要帮助孩子处理悲伤是很困难的。如果你在挣扎，照顾好自己并找个专业的心理顾问来帮助你处理情绪也是很重要的。

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