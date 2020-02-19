宝宝又发烧了？别急着给Ta退烧

婴儿发烧可能是父母最害怕的症状之一，特别是当发烧温度很高或婴儿年龄太小的时候。以下是导致婴儿发烧的原因以及当婴儿发烧时应采取的措施。

是什么导致婴儿发烧？

发烧不是一种疾病，而是一种症状。发烧通常意味着身体在与疾病作斗争，免疫系统也在努力工作。

如果宝宝发烧，在大多数情况下，这意味着他可能已经感冒或有其他病毒、细菌的感染。尽管在婴儿中不太常见，但肺炎、尿路感染、耳部感染或更严重的感染（如血细菌感染或脑膜炎）都可能导致发烧。

婴儿发烧的其他原因包括：

☛ 对接种疫苗的反应

☛ 在闷热的环境里穿得太多或太长时间在户外

婴儿发烧有什么症状？

宝宝可能会有不同的表现，他也可能比平时更暴躁和烦躁。

婴儿发烧的其他症状包括：

* 睡眠不好

* 食欲不佳

* 对平时喜欢的玩耍缺乏兴趣

* 不太活跃甚至昏昏欲睡

* 惊厥

该怎么测量宝宝的体温？

你可以用几种不同的方法来测量孩子的体温，比如直肠、口、耳、腋下或太阳穴。美国儿科学会（AAP）建议儿童只使用数字温度计，而不应使用水银温度计，因为如果水银温度计破裂，会造成汞暴露和中毒的风险。

直肠温度计能提供最准确的温度读数，而且最容易放进婴儿体内。

要测量直肠温度，首先要确保温度计是干净的。用肥皂和水清洗或用酒精擦拭。把孩子放在床上，仰卧，双腿向胸部弯曲抬起。在温度计球周围涂一点凡士林，轻轻地插入直肠口，按住数字温度计约2分钟，直到听到哔哔声，然后轻轻地取下温度计并读取温度。

宝宝什么温度算发烧？

婴儿的正常直肠温在36.1～37.9摄氏度之间。大多数医生认为直肠温度超过38摄氏度或更高就是发烧。

什么时候需要带孩子就医

根据AAP，如果你的孩子：

* 未满3个月且发烧则视为紧急情况，立即就医。

* 昏睡或无反应

* 呼吸或进食有问题

* 非常暴躁、或难以安抚平静

* 有皮疹

* 有脱水的迹象，如尿布少湿、口干、哭闹无泪、头上有凹陷的软点

* 癫痫发作

医生有时很难根据症状判断新生儿是否感染了简单病毒（如感冒）或更严重的感染（如尿路感染、肺炎或脑膜炎），这就是为什么医生有时会要求进行特殊检查（如血液或尿液检查、胸部X光检查或脊椎穿刺检查），以查明婴儿发烧的原因。

如果孩子发烧了，家长该怎么办呢？

如果您的宝宝未满1个月并且发烧，请立即联系医生。对于大一点的宝宝，可以试试下面的建议：

☛ 及时给宝宝增减衣物。

☛ 用温水给孩子洗澡。在给宝宝洗澡之前，一定要检查水温，确保水温适宜。

☛ 给宝宝喝足够的液体以避免脱水，这些液体应该是母乳、配方奶粉、电解质溶液或水，这取决于婴儿的年龄。向宝宝的医生寻求指导。脱水的婴儿小便可能会少一些，哭的时候不会流泪。

☛ 如果你的孩子6个月以上，医生检查后也表示没有大碍，父母可以给孩子服用儿童对乙酰氨基酚或儿童布洛芬。千万不要给婴儿服用阿司匹林，因为有患上一种罕见但危险的叫做雷伊综合症的疾病的风险。另外，不要给6个月以下的婴儿服用任何含有布洛芬的药物。在给宝宝服用退烧药之前，一定要询问医生剂量，并阅读包装说明。

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