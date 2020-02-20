女子被绑走拐卖，所生女儿也被卖掉

据印度媒体报道，近日，印度破获一起拐卖妇女案。3年前，一名女子在家中被人绑走，随后，她被卖给两名男子。在此后的三年里，这名女子生了一男一女两个孩子。但不幸的是，女子被解救出来时，她两岁女儿已经被卖掉了。

女子被绑走拐卖，三年内生下两娃

据了解，这名被拐卖的女子于2017年在父母家中被人绑走，而绑架她的罪犯有两个人，一人是同村村民，另一人则是一家手镯厂的老板。

两名绑架犯将这名女子以5万卢比（约合4900元人民币）的价格卖给一名名叫帕普·古贾尔的男子，不久后该女子就有了身孕。

令人没想到的是，在怀孕7个月时，帕普又把她以7万卢比（约合6800元人民币）转卖给另一名男子普雷姆·辛格。3个月后，她生下女儿，接着她又为辛格生下一个男孩。

两岁女儿被卖掉，联系亲人获解救

儿子出生后，她两岁的女儿就被辛格以20万卢比卖给了别人，辛格还准备将她也卖掉。今天2月11日，她想办法偷到了辛格的手机联系了自己的爸爸，并通报了自己的位置。

随后，亲属们立即到当地警局报案。女子的爸爸表示，自从女儿失踪后，她的亲人们一直在寻找她：“我不敢相信是我们村的村民绑架了我的女儿，还把她卖掉了。我希望能还女儿一个公道。警方应该积极寻找我的外孙女。”

目前，被拐卖的女子已被送往医院检查。警方现在正在进行调查，随后将把与此案有关的所有罪犯逮捕。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)