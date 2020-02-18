让孩子学会自我调节，这一点很重要

自我调节是理解和管理自己的行为、对自身感觉和周围事物的反应的能力。它能够调节对挫折或兴奋等情绪的反应，在激动或烦恼之后冷静，专注于一项任务，控制冲动，帮助孩子学习与他人相处的行为。

自我调节的重要性

随着孩子的成长，自我调节将帮助他：

在学校学习——例如，因为自我调节让他能够安静地坐在教室里听讲，让他有能力控制冲动。

建立友谊——例如，因为自我调节让他有能力轮流玩游戏，分享玩具，以适当的方式表达喜怒哀乐。

变得更加独立——因为自我调节让他有能力对自己的行为做出正确的决定，并且学会如何在新环境中举止得体，而不需要家长的场外指导。

管理压力——因为自我调节能帮助他学会如何处理强烈的感情，并让他在生气后能够平静下来。

如何发展自我调节？

婴儿并非生来就有控制自己反应和行为的能力。自我调节能力在幼儿期和学龄前阶段发展最快，但直到成年后仍保持着良好的发展势头。

△ 婴儿

宝宝还太小，不能学会自我调节，但在你的帮助下，他会开始发展处理情绪的方法。当你对孩子不高兴时迅速做出反应，拥抱并安慰他时，他会平静下来。

这个经历帮助宝宝学会如何抚慰自己——例如，他可能会吮吸大拇指来安慰自己。能够自我抚慰是学习自我调节的第一步。

△ 蹒跚学步的孩子

当宝宝开始蹒跚学步时，他会开始发展一些基本的自我调节能力。例如，他会学到他通常需要多长时间等待食物或轮到他玩耍。从大约两年后，孩子可能就能够遵循简单的指令或规则，比如“请戴上帽子”和“不要打人”。

随着孩子的发展，即使你不在身边，他也会开始遵循一些简单的规则。但在这个年纪，你仍然可以预料到她会在棘手的情况下违反规定。例如，如果另一个孩子有孩子真正想要的玩具，他可能会抢，而不是等待。

△ 学龄前儿童

大约3-4岁时，孩子会开始知道你对他的行为有什么期望。他可能在你的监督和帮助下控制自己的行为。例如，如果你看电影，他可能会试着用柔和的声音说话。

△ 学龄儿童

到了上学的年龄，孩子可能更善于自律——也就是说，想象行为的后果，并决定如何应对。例如，孩子可能开始能够在没有争论的情况下与他人产生分歧。在这个年龄段，孩子正在学习看到情况的“两面”。

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