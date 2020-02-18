别担心！注意这些事项，孕期做瑜伽很安全

有些准妈妈担心怀孕期间做瑜伽的安全性。其实，只要你在专业人员的指导下，并采取一定的预防措施，怀孕期间做瑜伽对你大有益处。

1.怀孕期间做瑜伽的好处

瑜伽能锻炼你的呼吸频率，并有助于放松，从而帮助身体适应怀孕以及之后的分娩。还有，瑜伽能让你的身心平静下来，缓解生理和心理上的压力。

参加产前瑜伽课是开始瑜伽旅程的好方法，在课程中你还能结识其他志同道合的准妈妈。

2.怀孕期间做瑜伽的建议

（1）如果你参加的是普通瑜伽课程（不是专门针对孕妇的），一定要告诉教练你怀孕了，以及你处于怀孕的哪个阶段。

（2）怀孕初期不要做任何仰卧姿势，因为那样会减少子宫的血液流量。

（3）避免那些过度拉伸肌肉的姿势，尤其是腹部。怀孕会分泌妊娠激素松弛素，使子宫扩张的同时，也会软化结缔组织，使孕妇更容易拉伤。

（4）从怀孕中期开始，随着你身体重心的转移，做任何站立姿势的瑜伽时，最好靠着墙或用椅子支撑，防止突然失去平衡，伤害到你自己或宝宝。

（5）不要在温度过高的房间里做高温瑜伽。研究表明，过热会危害宝宝的健康。

（6）做瑜伽时保持骨盆处于中立的位置，通过腹部，稍微把尾骨向下和向内收。这有助于放松臀部肌肉（臀大肌）和髋部屈肌，减少或防止坐骨神经痛，还有助于防止损伤稳定骨盆的结缔组织。

（7）如果你需要在坐着的时候身体前倾，在脚后放一条毛巾或瑜伽带，并保持毛巾或瑜伽带两端不动。从臀部开始弯曲，抬起胸部，避免挤压腹部。如果孕肚子太大，不能做这个动作，试着在屁股下面放一条卷起来的毛巾来抬高身体，把腿张开，大约与臀部同宽，让你的肚子有更多的空间向前伸。

（8）练习扭转体式时，用肩部和背部发力，尽量避免腰部扭转，以避免对腹部造成任何压力。在怀孕期间，不要扭转幅度过大，以舒适为标准。

（9）仔细倾听你的身体。如果你觉得不舒服，就停下来。随着身体的变化，你可能需要调整每个姿势。一个好的教练可以帮助你根据怀孕的阶段调整瑜伽姿势。

3.推荐和避免的姿势

以下姿势相对来说安全：髋关节拉伸、猫式、眼镜蛇式（怀孕前3个月）、坐姿向前弯式、侧角式、站立前屈式、三角伸展式。

避免以下姿势：后仰式、单腿平衡姿势、骆驼式、手倒立、头倒立。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)