小家伙耳朵疼，可能不是件小事

在成长过程中，孩子的五官有可能会遇到一些问题，比如当孩子一直在拽他们的耳朵，脾气变得暴躁，比平时哭闹得更多，甚至会不思饮食，那爸爸妈妈就要小心了，如果孩子会说话，他们可能会告诉你“我耳朵疼”。

耳朵疼可能不止疼痛那么简单

很多孩子都可能会遭遇中耳感染的风险。到3岁，6个孩子中就有一个出现中耳炎。这种急性感染是儿科医生就诊最常见的疾病，也是婴儿耳痛的首要原因。

孩子耳朵可能需要注意的因素包括：

* 哭闹凶

* 无法安睡

* 发烧37.8摄氏度或更高

* 拉扯一只或两侧耳朵

* 耳朵流液

* 行走平衡有问题

* 听力不如平时灵敏

是什么引起耳痛？

1.耳朵感染

如果孩子有喉咙痛或其他细菌感染，那么细菌可能会到达中耳并在那里引发感染。耳膜周围的组织会变红和肿胀，脓液会积聚起来。

2.感冒

如果你的宝宝感冒了，病毒感染也会导致耳塞和肿胀，可能会引起感染。

3.咽鼓管功能障碍

咽鼓管在人体的喉咙和中耳之间，孩子的咽鼓管通常比成人的小得多，角度也小得多，这样会使液体更难排出。如果咽鼓管膨胀或粘液堵塞，由此产生的压力积聚会引发耳痛，这种情况经常发生在感冒和其他病毒感染后。

其他不常见的婴儿耳痛原因包括：

☛ 外耳感染，也称为游泳感染，如果耳道被脏水、污垢感染，就可能发生，这时需要使用处方抗生素滴剂。

☛ 飞机耳。这种常见的情况发生在飞机起飞或降落时机舱气压的大变化引发耳痛时，最好的预防或缓解方法是让孩子喝水或做吞咽动作。

耳痛仅仅医耳吗？

如果的宝宝超过6个月大，儿科医生可能会给宝宝开抗生素。需要注意的是即使病情好转，宝宝也要吃足够疗程的药物，否则感染会很快复发。如果疼痛剧烈父母可以使用非处方婴儿止痛药。

如果您发现宝宝可能有耳朵感染的问题，同时他们还不到6个月或症状没有在1-2天后消失；出现发烧或耳朵痛得很厉害；耳中流出液体、脓液或血；情绪躁动不安，不思饮食就要及时去就医了。

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