老人孩子鼻子易出血，该如何处理？

最近有不少爸爸妈妈反应，家里的老人孩子很容易出鼻血，尤其这个时节天干物燥，鼻子出血问题频发。那么面对这种情况，爸爸妈妈们该如何应对呢？下面为您介绍鼻子常出血解决方法。

一、原因

天气干燥，使人很容易上火。而个别宝宝出现了流鼻血的现象，经检查发现，流鼻血可能是因为孩子鼻子局部有轻微的糜烂，加上内热较重，所以出现了鼻子出血的情况。

有些宝宝喜欢吃橘子，一次性不加控制也吃很多橘子会使体内内热严重，这个时候假如宝宝有抠鼻子的习惯，那么长时间下来，鼻子就会容易被抠出血。

而老人年纪大了，身体虚弱，许多子女便会买很多补品孝敬老人。然而，不适当的进补会导致内热出现，加之老年人本身血压就偏高，便很容易引起鼻子出血。

二、处理

导致鼻子出血的原因有很多，那么，当宝宝鼻子出血时，父母们应该怎么处理呢？

1.立即坐下，用拇指和食指按压双侧的耳窦，按压部位刚好是黎氏区。按压止血的同时要轻声安慰孩子，使之情绪稳定下来。

2.用冷毛巾敷在头部以及鼻子周围，一般5-10分钟即可止血。冷毛巾敷贴可以使血管收缩，从而起到止血的作用。

3.不能用纸巾或者棉花堵住鼻孔，这不但不能达到止血的目的，反而会使创面扩大，增加鼻子出血量。

4.孩子流鼻血时不要让孩子仰卧，这样会使鼻血从咽部流进食道里，或者从后鼻孔流进口腔，引起孩子恶心、呕吐甚至窒息等。

5.带孩子去医院，查明鼻子出血原因，及时治疗。

注意：

若是老年人经常出现流鼻子现象要引起注意，因为这有可能是中风的先兆。

人的年纪大了，身体内的大大小小的血管都有了不同程度的硬化，其中以鼻腔内的血管硬化情况尤为严重。同时鼻粘膜比较薄弱，常年受到干燥、寒冷以及致病微生物的侵袭，血管便很容易受到损伤。而当血压升高时，往往鼻腔内的血管会先于颅内血管破裂出血，因而鼻出血很可能是成为中风的前兆。

三、预防

除去其它疾病因素外，鼻子出血多半还是内火加上不良的习惯引起的。在饮食上，可以让孩子少吃辛辣，多吃些新鲜水果、蔬菜等富含维生素C、E的食物，如苹果、黄瓜、西红柿等。同时还可以多吃豆类、蛋类等食物，可以增强血管的弹性，预防损伤。另外，让孩子改掉喜欢挖鼻子的习惯，避免鼻粘膜因此受到损伤。

鼻子出血虽然是小毛病，但也不容忽视，爸爸妈妈们应该谨慎对待孩子的鼻子出血问题。

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