BB认知发展阶段全解析，赶紧记下来！

开篇先和大家聊一聊什么是认知，所谓认知，就是个体在认识事物的过程中表现出的记忆、感知和思维等活动，而认知发展则是指个体从心理上表征和思考世界的方式上的发展，掌握好孩子认知发展的阶段则更有理由孩子认知的发展。

0-2岁——感知运动阶段

这个阶段的孩子主要是通过探索，比如摸、爬、用嘴巴尝等感知活动来熟悉周围的一切，虽然这个阶段孩子的语言表达的能力还没有形成，但是认知还是在发展的，比方说一开始孩子只是被动地被妈妈喂母乳，之后就渐渐地变成孩子主动想吃奶了。

还有就是这个阶段的孩子有了“客体永恒性”的概念，什么意思呢？打个比方来说，孩子很小的时候父母一旦离开可能就会焦虑，害怕他们不再出现了，于是哭闹不止。但是随着孩子慢慢地长大，孩子就不再因为父母的离开而哭闹了，因为，他们内心里知道父母只是暂时离开，而并非是不存在了。

2-7岁——前运算阶段

这个时候的孩子基本上已经可以用语言或者抽象的符号来表达他们经历过的事情了，但是他们对物体的印象还停留在物体的表面，还不能够进行抽象的运算思维。

打个比方来说，将五个苹果并排的放在一起，中间不留任何的空隙。这个时候孩子可以很肯定的说一共是五个苹果，但当你把苹果之间留出空隙时，其余量不变时，他们会认为数量变多了，因为苹果连起来后的总长度变长了。

7-11岁——具体运算阶段

这个阶段的孩子相当于小学生的认知水平，可以计算长度、面积和重量，能够进行逻辑思维和群集运算，并且有了守恒的概念。

11-16岁——形式运算阶段

这个阶段的孩子能够对抽象的命题或者是假设进行逻辑的转换，能够进行以下的思维能力——假设、演绎思维、抽象思维、系统思维。且他们的思维水平已经接近成人，所以这个阶段的孩子会有些叛逆，父母和老师不宜用过多的命令来教育孩子，而是应鼓励和知道他们自己做决定。

了解了孩子的认知发展阶段，才能够根据不同阶段的特点来发展孩子的认知水平，相信有了父母的引导，孩子的认知水平一定会越来越高的！

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