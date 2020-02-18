一到冬季就心情差，小心是季节性情感障碍

有不少人发现，自己最近心情都不太好，小心碰上了季节性情感障碍(SAD)，说简单点就是心情会因为季节变换而变差，通常是冬天更容易出现这种情况，并且多出现在妈妈、青少年的身上。

1.为什么会出现季节性情感障碍？

季节性情感障碍的确切原因尚不清楚，因人而异。然而，在冬季夜晚较长(由于纬度较高)、日照较少的地区的人更容易出现这种情况。例如，季节性情感障碍在加拿大和阿拉斯加比在阳光明媚的佛罗里达更常见。

一种理论认为，日照减少会影响调节荷尔蒙、睡眠和情绪的自然生物钟。另一种理论是，依赖光的大脑化学物质对SAD患者影响更大；家庭成员有心理病史的人也更容易患SAD。

2.季节性情感障碍的症状是什么？

虽然SAD对人的影响不同，但最常见的症状开始于10月或11月，结束于3月或4月。然而，在此之前或之后出现症状是可能的。

一般来说，有两种悲伤类型，冬季和夏季。冬季SAD的症状包括日间疲劳、难以集中注意力、绝望的感觉、易怒、对社会活动缺乏兴趣、嗜睡、减少性趣、体重增加。夏季SAD的症状包括失眠、不安、缺乏兴趣、体重下降；在严重的情况下，悲伤的人会有自杀的想法。

3.如何诊断季节性情感障碍？

SAD的症状可以反映其他几种情况，包括双相情感障碍、甲状腺功能减退、单核细胞增多症。在诊断SAD之前，医生可能会推荐一些测试来排除这些症状，比如用简单的血液测试来检测甲状腺激素。医生或精神病医生会问你几个关于症状的问题，这通常与情感事件无关，比如一段恋爱关系的结束。

4.如何治疗季节性情感障碍？

两种形式的SAD都可以通过咨询来治疗，另一种治疗冬季SAD的方法是光疗法，这包括每天至少使用一个特殊的灯箱或遮阳板30分钟来复制自然光。另一个治疗方案是黎明模拟器，是利用时间激活光来模拟日出，这有助于刺激人体的生物钟。光疗法只能在医生的监督下使用，也只能在经过批准的设备上使用。其他的发光源，比如晒黑床，使用起来并不安全。

另外健康的生活方式也有助于减少悲伤症状，包括健康饮食、锻炼、规律睡眠。有些人从抗抑郁药物中获益，这些药物包括氟西汀(百忧解)和安非他酮(安非他酮)。

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