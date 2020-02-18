出牙期有症状，如何区分生病or长牙？

当宝宝掌握了每一项新技能：学会翻身、鼓掌、坐起来时，爸爸妈妈都会欢呼狂喜。但有一个里程碑你可能并不期待：出牙。它是一个挑战，它可以让你感受到孩子的成长，但也会让宝宝脾气暴躁，感到不舒服。

出牙往往发生在宝宝6个月大的时候，同时孩子此时会开始频繁地生病，他们在子宫里得到的免疫保护开始逐渐消失。

很难说是什么让你的孩子不舒服。是牙齿吗？还是疾病？

宝宝出牙常见症状

如果你担心孩子的状况，某些症状可以提供一些线索。

如果你的宝宝：

1.比平时更暴躁

你可能会注意到他会更敏感，或者想更经常地被抱着或安慰。大约三分之二的出牙期婴儿表现出更敏感的迹象。

2.一直流口水

最新的研究显示，随着牙齿向外挤，宝宝可能会流口水。超过一半的婴儿在出牙时会流口水，有时多余的唾液会导致下巴、脸颊和脖子上长出疹子。

3.啃东西

根据一项研究，一个更常见的症状是牙龈发炎，它影响到85%以上的出牙婴儿。

孩子可能会通过咬或咀嚼玩具或其他东西来做出反应，或者你可能会看到他摩擦牙龈或脸颊，这个时候使用冷毛巾、奶嘴或牙环宝宝可能会感觉好些。

4.体温有点升高

虽然发烧与出牙有关，但有证据显示这两者关系并不是很紧密。早在2011年的一项研究中，巴西研究人员对47名婴儿进行了为期8个月的牙医检查，发现这些孩子在牙齿萌出的当天和前一天体温都有轻微升高，但他们没有医生所说的“发烧”症状，体温不会达到38摄氏度以上。

5.对固体食物不太感兴趣

如果宝宝已经开始吃固体食物，你可能会注意到，在新牙齿出现的前几天，Ta对固体食物的需求会减少。只要孩子还在喝大量的母乳或配方奶，就不必太过担心了。

何时需要看医生？

如果你的孩子：

1.太挑剔，你无法安慰他

出牙的痛感其实并不重，宝宝有点敏感是正常的，但如果你的宝宝哭得太厉害，以致于Ta睡不着觉吃不下东西，就去看医生。

2.发高烧

38或更高的温度可能预示着有感染。但要记住，一个长牙的婴儿如果不停地把手放在嘴里，确实可能会染上细菌，所以孩子会有疾病的可能性。

如果体温过高，宝宝还有其他问题，包括烦躁不安，就要去咨询医生了。

3.对固体或液体没有胃口

有些婴儿在新牙出牙时会避开固体。但是如果孩子也拒绝哺乳或使用奶瓶，请及时咨询儿科医生。

4.有其他不适症状

流鼻涕、咳嗽、呕吐或腹泻，这些症状没有证据表明出牙会引起，更有可能是孩子有其他疾病。

5.不仅仅是脸上有皮疹

流很多口水有时会在孩子的嘴周围产生皮疹，但蔓延到躯干、胳膊或腿上的皮疹可能是由其他疾病引起的。

6.症状持续了几天以上

易怒、牙龈摩擦和轻微的体温升高可能是由于出牙引起的，但只有在牙齿出来前后的几天，时间太长就与出牙无关了。

所以，如果小宝宝连续几天看起来很痛苦，但你仍然看不到新牙齿出现，那么可能还有别的不好的问题发生，带孩子去看医生吧。

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