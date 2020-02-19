最怕尿布疹，折磨宝宝的小妖精

当你打开尿布，却发现宝宝的小屁股红似火，肯定感到焦虑和担心。这种称为尿布疹的皮肤问题往往是难以避免的，在很多新妈妈提出的问题中，新生儿皮肤护理尤其是尿布疹是很常见的问题。

尿布疹由多种因素共同引起的，最常见的是皮肤长期接触到排泄物再加上潮湿，皮疹通常表现为皮肤发红，有时伴有发亮的斑块或丘疹斑。

可能导致尿布疹的其他因素包括因尿布太小或太紧、皮肤敏感或接触刺激性化学品而引起的摩擦。虽然大多数尿布疹不会危及健康或生命，但仍然会带给宝贝不适的感受，那么尿布疹如何应对又该如何预防呢？

尿布疹如何应对？

☛ 最有效的就是经常换尿布，宝宝尿布一湿或弄脏就换。

☛ 使用温水和温和的肥皂，或者完全不用肥皂来清洁孩子的臀部。

☛ 避免使用带香味或含有酒精的湿巾，香精会引起更多的皮肤刺激。

☛ 保持宝宝臀部的干燥，换尿布或洗完澡后，把宝宝尿布的区域吹干，不要搓。

☛ 如果可能的话，把宝宝放在没有尿布的布上，让皮肤自然晾干。

☛ 在宝宝皮肤完全干燥之前，千万不要换新尿布。

☛ 用厚厚的凡士林或氧化锌霜保护宝宝臀部的皮肤，这会在皮肤和水分之间形成屏障。

☛ 确保宝宝的尿布不要包裹太紧。

☛ 对于普通皮疹，医生可能会推荐一种含有氧化锌的非处方软膏来保护皮肤。如果宝宝有细菌感染还需要涂抹抗生素软膏。

☛ 对于念珠菌引起的尿布疹，儿科医生会开抗真菌乳膏，也可能是吞服的抗真菌药物。

☛ 如果尿布疹伴有脂溢性皮炎（湿疹），医生有时还会开皮质类固醇乳膏（注意不应在生殖器区域使用）。不过，还是先去看儿科医生，确定对症的治疗方案。

何时要就医？

尽管尿布疹很常见，特别是在那些已经开始吃固体食物的婴儿身上。如果宝宝出现以下情况，就需要带孩子看医生了：

* 皮疹看起来很严重或被感染了（结痂、渗出、扩散）。

* 皮疹与其他症状一起出现，如发烧或腹泻。

* 皮疹是在孩子服用抗生素时发生的。

* 孩子似乎很烦躁，或者因为皮疹而疼痛。

* 尿布疹问题在3～4天后没有好转。

如何预防尿布疹？

尿布疹很难做到预防，最好的策略是让你的宝宝尽量不长时间穿同一条尿布。另外保持宝宝的皮肤干爽和清洁，尿布一脏就需要换。

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