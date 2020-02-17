教孩子自己穿衣服，其实没那么难

和其他一切一样，学着穿衣服绝对是一个值得一说的学习时刻。孩子们不仅需要发展出一定的粗细的运动技能来做，诸如把腿伸进裤筒或拉起拉链之类的事情，他们还需要开始搭配颜色，认识到如何选择能让他们保持足够温暖或凉爽的衣服，所有这些都有助于增强独立感。

学习穿衣的时间表

学习穿衣不是孩子一夜之间学会的一项技能。相反，这是一系列的课程，随着孩子的成长和成熟，他们会逐渐理解这些课程。以下是一些孩子们自己发现着装某些方面的大概年龄：

★ 开始脱衣服：12到18个月大

★ 可以在没有帮助的情况下完全脱掉衣服：18到24个月大

★ 有松紧腰带的拉起式裤子：2岁到2岁半

★ 穿袜子或衬衫：2岁半到3岁

★ 穿好衣服，脱掉衣服，只需要很少的帮助（包括不穿领带鞋）：3到4岁

★ 独立着装，包括任何纽扣、按扣、拉链或带扣：4到5岁

★ 领带鞋：5到7岁

如果孩子没有达到其中一个里程碑，不要紧张。上述时间表仅仅是指导方针，很大程度上取决于孩子的运动技能、成熟度和对这个过程的兴趣。

如何教孩子自己穿衣服？

1.展示和告知

对一些孩子来说，穿衣服可能很简单。你给他一条裤子，然后他们就会马上穿上。但是对于许多孩子来说，一个简单的关于如何穿衣服的课程有点难。

作为家长请保持轻松，像孩子展示你是如何操作的，然后帮助孩子穿好衣服。

2.简单是最好的

为了使这个过程简单，让孩子学会穿容易穿的衣服。可以先从宽松，没有纽扣，拉链，或按扣设计的衣服开始。弹性腰带，大开口，以及锁边标签在外面的衣服，也非常适合孩子。

3.使成功容易达成

如果孩子的衣服挂在衣橱里，那么他们开始这一过程就会困难得多。如果可能的话，把孩子需要穿的衣服放在他们能够到的地方，比如放在衣柜底部的抽屉。如果可能的话，把衣柜里的吧台放低。

如果没有以上可能，一起挑选孩子要穿的衣服吧。一开始可以给他们几个选择，供他们选择。但记住，最多3个哦~~

4.征求孩子的意见

教孩子穿自己的衣服还有一个问题，那就是一旦他们学会了穿，他们就会想对自己穿的衣服有发言权。因为孩子知道他/她有自己的观点，可以表达出来。只要衣服不合适（比如不够暖和），就让他们穿他们喜欢的衣服。他们的品味很快会随着年龄的增长而变得更加优雅。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)