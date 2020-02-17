如果怀孕时体重不足，该怎么办？

怀孕期间体重的增加对宝宝的成长和发育至关重要，也会影响产后乳汁分泌。只要在妊娠期间获得足够的营养，并获得足够的体重，那么大家就不必太担心啦~

怀孕前体重过轻表明需要增加比平均体重妇女更多的体重。此外，患有厌食症或神经性贪食症等饮食失调病史的妇女，在怀孕期间可能有营养缺陷，需要获得额外的营养。建议咨询专业人士，例如专门从事怀孕的注册营养师，可以帮助确保在整个怀孕期间有适当的体重增加和足够的营养。

增重

根据美国妊娠协会，体重增加的分布如下：

婴儿：2至3千克

胎盘：0.45至1千克

羊水：1千克

子宫：1千克

母体乳腺组织：1千克

母体血液：1.6千克

母体组织中的液体：1.6千克

母体脂肪和营养储备：3千克

一旦孩子出生，大部分产妇体重就会减轻。任何额外的体重增加最终也会减少，并且会因女性不同而有所不同，这取决于是否在调理、节食和运动。

如果可能，在怀孕前增重

怀孕前摄入足够的营养对你和宝宝都是有益的。低体重通常是不孕和早产儿的预测因素。如果体重不足，在怀孕前增重是有帮助的。

为了增加体重，需要每天增加大约300卡路里的热量。对于体重正常的女性，通常在怀孕的前三个月不需要额外的卡路里，在怀孕的后三个月每天大约需要340卡路里，在怀孕的后三个月每天需要450卡路里。

如果有饮食失调的病史

怀孕前体重过轻通常不是问题，除非有进食障碍病史，如神经性厌食症或神经性贪食症。

那么这些人就需要在幻想的第二、第三个月就要不断的开始摄取足够的营养来增加体重。

如果很难长胖怎么办？

疲劳是体重增加不足的常见症状。此外，怀孕期间体重增加困难的妇女产后恢复时间较长，可能会危及其骨骼健康，甚至可能患上贫血等营养缺陷。

如果体重不足并且怀孕了，请咨询医生体重应该增加多少，以保证健康怀孕。

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