孩子整天在家，这些安全小细节千万别忽略

根据国家相关规定，学校和幼儿园的开学日期推迟了，孩子只能宅在家里不能外出。育姐在这里提醒各位爸爸妈妈，一定要排查一下家里的安全隐患，以免孩子在特殊时期受到意外伤害。大家赶紧来了解一下都有哪些安全小细节吧！

室内篇

1.夹伤砸伤

家里的大型家具和电器要进行固定，以免突然倾倒砸伤孩子。另外，房门，柜门、抽屉、推拉门也应加装阻尼，防止夹伤孩子的手指。

2.溺水

孩子在室内也有可能造成孩子溺水，大家千万不要放松警惕。比如家里的马桶、水桶、脸盆、浴缸等装水的容器，都要让孩子远离。年纪较小的孩子如果要使用脸盆、马桶，大家要在一旁陪同。

3.烫伤

孩子在家吃饭一定要避免烫伤意外。比如，不要把热水杯、暖水瓶、热汤热菜放在孩子的面前，不要让孩子拉扯桌布等。另外，2月份天气寒冷，吹风机、熨斗、电热汀、电热毯也有可能造成孩子烫伤，大家使用时要多加小心。

4.窒息

网线、窗帘绳、电话线、玩偶有可能会勒住孩子的脖子造成窒息，大家在要注意把这些东西给收好。如果孩子发生窒息意外，要及时切断绳索进行急救，如果情况严重，赶紧送她去医院就医。

5.电伤

所有带电的设备都要进行保护，以防孩子在使用时被电伤。有的孩子喜欢把手指插进小孔小洞里，建议大家在所有插座上加装保护盖以防意外发生。

6.误食

今年过年期间因为疫情不能串门，但家里还准备了各种零食干果。育姐提醒大家，给孩子吃黄豆、瓜子、葡萄干、花生米、软硬糖等食物一定要多留心，避免造成气管呛咳引发窒息。另外，一些小物品比如扣子、笔帽、夹子等也要注意，不要让孩子误吞。

7.刺伤划伤

大家一定要把发夹、支架刀、水果刀、菜刀等嘉瑞物品收藏好，以免造成孩子刺伤划伤。另外，陶瓷制品、玻璃制品要放到孩子碰不到的地方，以免坠落时划伤孩子。

室外篇

1.马路上

使用婴儿车带孩子出门时，一定要选择质量好的婴儿车，不要购买容易倾覆、单薄的婴儿车。大家推着婴儿车时，要远离正在行驶的汽车。停下时也要踩住刹车，防止婴儿车自行滑出引发意外。

如果孩子可以自己走路，逛街时也应使用防走失绳、定位手表等工具，保证孩子不脱离自己的视线，以免发生走失。

2.汽车里

孩子外出乘坐汽车时，一定要让孩子坐在安全座椅上，不要让他坐在前排副驾驶座位上。

当然，特殊时期，大家还是尽量少带孩子出门。

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