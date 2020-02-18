小孩半夜咳嗽，这四种原因你不可不查！

孩子身体各个器官还没有发育完全，身体遭到寒气入侵时有可能会患病出现咳嗽症状。爸爸妈妈发现小孩半夜咳嗽一定要警惕起来，千万不能麻痹大意！小孩半夜咳嗽有可能是以下这4种原因的其中1种，大家赶紧查一查。

1.百日咳

百日咳通常会出现在5岁以下孩子身上。孩子患病后会有流鼻涕、打喷嚏、发低烧等症状，发作时会咳嗽不止，直至咳出胃中容物或痰液方能缓解。孩子咳嗽得很厉害时还会伴有嘴唇发紫、面色发红、大小便失禁等表现。

大家在护理患病孩子时，一定要保持室内空气流通，并去除诱发疾病的因素。在饮食上，大家要给他吃营养价值高且易消化的食物，并给他补充维生素和钙剂。孩子因烦躁出现咳嗽症状时，可给他适当使用镇静剂缓解症状。

2.支气管肺炎

冬季是支气管肺炎的高发季，而2岁以下孩子是高发人群。支气管肺炎引发的咳嗽通常是干咳，并伴有呕吐、呼吸急促、烦躁不安、呼吸声音大等表现。

如果怀疑孩子得了支气管肺炎，一定要带还去医院做胸部核磁共振检查和血常规检查。当孩子发生炎症感染时，要使用抗生素药物进行治疗，并配合雾化吸入治疗。另外，大家尽量不要带孩子去人员密集的场所，如果一定要出去也应戴上口罩。

3.痉挛性咳嗽

当孩子喉头水肿或受到刺激时，就会出现痉挛性咳嗽，比如气管里有异物、发生青霉素过敏等。剧烈干咳是痉挛性咳嗽的主要表现，咳嗽时孩子从面部到连脖子都憋得通红，还会出现一定程度的呼吸困难。

如果孩子出现痉挛性咳嗽的原因是气管被异物侵入，大家要立即帮他清理鼻腔和口腔中的呕吐物，孩子咳嗽伴有呼吸困难，要立即送医急救。

如果是药物过敏或食物过敏引发的痉挛性咳嗽，建议大家立即带孩子去正规医院接受治疗。

4.支气管哮喘

支气管哮喘通常是由外界过敏源引起，比如天气变化、花粉、药物、食物、动物皮毛等。这种病的主要症状就是咳嗽，特别是晚上有剧烈咳嗽，而且咳嗽时伴有哮鸣音和气喘。

孩子患支气管哮喘，发病前一般不会发烧或出现上呼吸道感染症状，这一点请大家留意。孩子患病后要让他立即停止接触过敏源，以免加重病情，并在医生的指导下服用药物，改善咳嗽症状。

小孩半夜咳嗽，有可能是以上这四种疾病造成的。大家要正确判断孩子病因，然后对症治疗，相信一定能帮助孩子尽快恢复健康。

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