小儿感冒咳嗽，食疗偏方赶紧了解一下~

冬季是流行性疾病的高发季节，孩子免疫力较差，常常会感冒生病，出现咳嗽症状。育姐提醒大家，孩子感冒咳嗽，日常饮食一定要做好，从而让他尽快恢复健康。下面育姐就跟大家说一说，小儿感冒咳嗽究竟该怎么安排饮食，赶紧来看看吧。

小儿感冒咳嗽，出现这些情况可暂不送医：

孩子感冒咳嗽，大家要仔细观察他的身体情况，如果有以下这些情况可暂时不用去医院：

1.咳嗽症状只出现在清晨。

2.运动后或紧张时有轻微咳嗽。

3.有发烧、咳嗽症状，但精神状态良好，多数是感冒或扁桃体炎引发。

4.痰多、咳嗽，但没有发烧症状，精神尚佳

5.感冒后出现咳嗽、发烧症状，病好了后又一直咳嗽。

治疗小儿感冒咳嗽的食疗偏方

治疗小儿感冒咳嗽，除了正常服药外，大家还可以使用一些食疗偏方加快孩子身体恢复速度，赶紧来了解一下：

1.醋

醋性平味酸、甘，具有消肿、解毒、散瘀等功效，对治疗咽干咽痒、咽炎咳嗽，具有很好的治疗效果。育姐需要提醒大家的是，孩子脾虚湿盛、关节有病痛，就不宜使用此方法治疗咳嗽。孩子病好后，应立即停止喝醋，以免损伤牙齿或造成脾胃损伤。

具体做法是：把醋放在火上烧开，放凉后备用。每次喂孩子吃一小匙，让其慢慢咽下，每天喝醋几次。

2.蜂蜜

孩子感冒咳嗽期间，服用蜂蜜可提高睡眠质量，加快身体康复。请注意，孩子一岁以下不能服用蜂蜜，以免引发肉毒杆菌中毒。另外，蜂蜜还具有抗菌、抗氧化的作用，可有效缓解孩子生病时喉部的不适感。

3.萝卜蜂蜜饮

生姜具有下气止咳、散风寒的功效；大枣可以帮助孩子养血和胃；萝卜性凉味甘，具有止血凉血、生津清热、止咳化痰的功效，能有效对抗细菌感染；蜂蜜具有止咳润燥的作用。综上所述，本饮品可以发挥祛风止咳、宣肺敬寒的效果，有助于缓解感冒咳嗽。

食材：大枣3个，生姜3片，白萝卜5片。

做法：将大枣、生姜、白萝卜等食材放入锅中，加入适量清水煮沸半个小时。去渣后加入蜂蜜，再次煮沸即可出锅让孩子饮用。

禁忌：萝卜蜂蜜饮可以用来治疗风寒感冒咳嗽或伤风咳嗽。如果孩子患的是风热咳嗽，有发烧、咳嗽痰液发黄等症状，就不宜饮用萝卜蜂蜜饮。

小儿感冒咳嗽，以上这些食疗秘方可以帮助他尽快恢复健康，大家不妨试试看。

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