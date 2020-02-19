亲妈和后爸合谋杀死半岁女儿，将其分尸后扔井里

据《每日星报》报道，近日，巴西发生一起杀人分尸案。一名6个月大女婴被人杀死后分尸，而杀人凶手竟然是孩子的亲生妈妈和继父。他们杀人后把的尸体扔进深井里，随后潜逃。日前，当地警方已将两人逮捕归案。2月11日，当庭法院开庭审理了这起杀人案。

夫妻俩杀死女儿后分尸，谎称服药后身亡

据了解，孩子的亲生妈妈名叫拉克尔，现年25岁。她的丈夫名叫拉克雷达，现年23岁。拉克雷达在接受警方审讯时供称，继女服用感冒药后意外夭折，他把孩子的尸体藏匿起来是因为他不知道该怎么做。

女婴的亲生妈妈拉克尔则供称，女儿死亡时自己并不在家，自己回家后发现，女儿的尸体被扔在离家几英里远的深井中。但这一说法遭到了丈夫拉克雷达的反驳。他表示，将孩子的尸体肢解后抛弃是他们两人商量后做出的决定。

夫妻俩并非首次虐婴，警方曾接到匿名举报

当地警方表示，这对夫妻是重度吸毒者，目前被控犯有谋杀、虐待和隐匿尸体罪。据悉，女儿出生28天时就遭到这对夫妻的虐待，一只腿被划出一道很深的伤口，另一只脚也被灼伤。警方接到医生报警后，赶到医院将两人逮捕，但很快就将她们释放了。女婴被警方接走照顾3个月后，这对夫妻通过法院重新获得了监护权。

2019年年底，警方收到匿名举报称这对夫妻虐儿。举报人称，这对夫妻在河边推着婴儿车，但过了一会后婴儿车消失了，孩子也失踪了。刚开始，人们怀疑他们将孩子扔进河里，但三名潜水员在河床下搜索了几天什么也没找到。直到这对夫妻被抓，警方才得知女婴的尸体在一口大约5米深的井里。

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