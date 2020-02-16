这三个时期的娃最难带，宝妈们赶紧来看！

有了宝宝后，爸爸妈妈就正式开启了漫长的育儿路。育儿说起来简单，其实并不容易，爸爸妈妈不但要关心宝宝的身体健康，还要留意他们心理感受。那么，爸爸妈妈知道孩子在哪个阶段最难带吗？赶紧来了解一下吧。

1.出生后三个月内

三个月内的宝宝完全处于懵懂状态，整天除了吃就是睡，通常来说不会特别烦人。但是，这三个月是新手妈妈适应如何做一个妈妈的时期。刚刚升级为妈妈，还是个“菜鸟”，对如何照顾宝宝、如何教育宝宝等还不是很懂。尽管一些家庭有老人帮忙，但育儿这件事更多的还是靠妈妈自己。

三个月以内的宝宝身体各个器官还没有发育完善，需要大人的细心照料，特别是母乳喂养的妈妈更需全天待命。妈妈常常需要半夜起来给宝宝喂夜奶，睡眠时间被极大压缩，导致身体劳累、精神疲倦。而且，这个时期妈妈总是担心自己照顾不好宝宝，面临着巨大的精神压力。

建议大家在孕期多多学习育儿知识，以免宝宝出生后不知所措。

2.出生后六个月

宝宝半岁时，从妈妈体内获得的免疫力已经消耗殆尽，而自身的免疫系统尚未发育完善，免疫力处于低谷，很容易患上各种疾病。大家此时要特别关注宝宝的身体健康，不要让细菌病毒乘虚而入，以免三天两头去医院看病，给生活带来诸多不便。

3.年满两岁时

宝宝两岁时已经具备了行走和语言表达能力，此时他们的好奇心十分旺盛，迎来了第一个叛逆期。宝宝在这一时期自我意识开始觉醒，常常会跟爸爸妈妈对着干，或者任性吵闹，让父母烦不胜烦。

育姐建议大家，此时应关注他的心理健康，多多关心宝宝，千万不要打骂宝宝，要与他沟通交流。

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