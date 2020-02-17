头上两个“旋”孩子更机灵？这些常识要知晓！

很多父母会发现，孩子头上的“发旋”数量是不一样的，有的孩子只有一个，而有的孩子却有两个。对此，老一辈的人会说，有两个“发旋”的既聪明又有福气。这种说法有没有科学依据呢？今天育姐给大家科普一下关于发旋的相关知识。

1.发旋是如何形成的？

胎儿在妈妈子宫里并不会一直保持同一姿势，他会不停地改变自己的体位。到了孕晚期时，胎儿头朝下，受地球引力影响，头发根会出现倾斜。这样一来，孩子的头发长出来时会在这些力的共同作用下形成“发旋”。

2.为何孩子的发旋数量会有差异？

了解了发旋形成的原理，那么，发旋数量的差异就很容易理解了。孩子还没出生时，在妈妈子宫内的位置并不是固定的。由于胎儿会不断改变体位，所以发根的方向并不会只朝一个方向。

还有一种情况是，孩子顺产时，头发受产道挤压朝某个方向倾斜，当头发沿着这个倾斜继续生长就会出现发旋。

3.孩子发旋数量和智商有关？

老一辈人关于发旋数量的说法根本没有科学依据。孩子的智商高低和父母的遗传、后天教育、是否勤奋有关，和发旋数量并没有关系。总之，智商和发旋数量这两者之间任何关联。

4.发旋数量多的孩子脾气大？

孩子发旋形成地球引力有关，和智商高低无关。“孩子发旋数量越多，脾气就越大“这种说法也没有什么科学依据。

育姐最后总结一下：孩子是否聪明真的和发旋数量多少没有关系，大家不要再相信老一辈人的说法。想要让孩子越来越聪明，还不如认真研究一下该如何做好孩子的教育工作为好。

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