闭门在家撸娃，正确姿势赶紧学习一下

特殊时期，很多人无法出门上班挣钱，只能在家无所事事。为了打发时间，有的人撸猫，有的人撸狗，甚至有的人开始对宝宝下手。和宝宝亲密接触可以增近亲子感情，但一定要方式方法，宝宝有些地方要多摸，有些地方不能摸，赶紧来了解一下。

宝宝这三个部位不要乱摸

大家撸娃时一定要注意，以下三个部位不要乱摸：

1.肚脐眼

肚脐眼是妈妈把营养、血液、氧气输送给胎儿的关键位置。宝宝出生后脐带被剪断，多余组织一般10天后脱落。在脱落前，大家不要乱摸肚脐眼，以免发生感染。大家在给宝宝换纸尿裤或洗澡时一定要小心，千万别碰到。给宝宝洗完澡后，大家要记得给宝宝肚脐眼周围消毒。

2.脸部

宝宝的脸肉乎乎的很可爱，爸爸妈妈常常要亲一亲，摸一摸。其实，这样做会给孩子的健康和身体发育带来隐患。宝宝在4-6个月时脱唾液分泌量上升，如果此时受到外部刺激会导致宝宝分泌大量唾液，出现流口水的表现。而且，宝宝的腮腺和腮腺管十分脆弱，宝宝脸部被揉捏很容易损伤腮腺组织。

另外，大人的口水中含有一定的细菌，残留在宝宝脸上容易诱发湿疹，大家一定要注意。

3.囟门

一般而言，宝宝的囟门在两岁时才会完全闭合。在此之前，宝宝囟门里面都是软组织，十分脆弱。大家千万不要乱摸，以免对脑组织造成损伤。大家在给宝宝洗头或梳头力度轻柔一些是没有问题的，只要别乱摸即可。

这三个部位多摸对宝宝好

想要让宝宝健康成长，育姐建议大家多模以下这三个部位：

1.后背

宝宝在学会翻身前只能保持平躺状态，时间一长背部出汗会十分难受。大家可以在宝宝清醒时让其趴在床上，接着用手从后脑勺一直抚摸到宝宝腰部。抚摸宝宝背部时，一定要将他的衣服脱掉，这样宝宝更舒服。

2.手部

人的手部有很多末梢神经，但宝宝的手部肌肉尚未发育完善，只能保持半握拳状态。随着宝宝的成长，手部功能慢慢发育完全，就可以做很多精细动作了。大家经常抚摸宝宝的小手可以刺激末梢神经发育，进而加快宝宝的大脑发育。提醒大家，抚摸宝宝小手时动作一定要轻柔，不要硬掰手指。

3.脚部

大家都知道，人的脚部有很多穴位，而这些穴位对应着身上的一些器官。育姐提醒大家，不具备专业知识的人不要给宝宝做足底按摩，只需轻柔地抚摸宝宝的脚心即可。

大家先把掌心搓热，然后抓住宝宝的小脚，用搓热的双手抚摸宝宝的脚底，从而加快血液循环，促进生长。

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