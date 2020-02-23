姐姐在子宫内被吸收，给弟弟留下“特殊”胎记

据英国《每日邮报》报道，今年年初，美国一名女子生下一名男婴。这名妈妈发现，儿子膝盖部位有一个很不一样的胎记，非常像孩子双胞胎姐姐的B超影像。原来，这名妈妈怀的是龙凤胎，姐姐胎死腹中后被弟弟吸收了。

女子怀上双胞胎，孕检时发现少了一个

据了解，这名妈妈的名字是基斯利沃尼亚·吉文斯，现年28岁，居住在路易斯安那州，之前已经有了4个孩子。去年，吉文斯再次怀孕，她在孕9周做B超时发现怀的是双胞胎。她非常高兴的告诉家人，她将成为6个孩子的妈妈。

吉文斯仔细查看B超影像发现，其中一个胎儿比另一个胎儿小很多。医生也告诉她，只听到一个胎心音。吉文斯对此不敢相信，又去了4家以上医院复查，但检查结果都一样。

怀孕13周时，吉文斯再次进行B超检查，发现超声影像上只有一个胎儿。医生诊断后认为，一个胎儿在怀孕11周时已经死掉，并被另一个胎儿吸收了。

得知消息后，吉文斯十分伤心，哭了好几天。她还为这个尚未成型的孩子取了个名字，以此来纪念她。

妈妈生下男婴，发现其腿上有特殊胎记

今年1月17日，吉文斯成功生下一名男婴，比预产期提前了3个星期。经检查，这名男婴十分健康，并未患上新生儿脑瘫、高血压等并发症。

产后不久，一名护士抱着新生宝宝来到吉文斯面前告诉她，孩子左腿膝盖上有一个形状非常特殊的胎记。吉文斯接过儿子一看，发现这个形似腰果的胎记非常像她怀孕10周时的B超影像。

吉文斯对此非常开心，她表示：“这个胎记让弟弟永远记住他从未谋面的姐姐。”

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