孕期睡不好，戴耳塞安全吗？

耳塞在保护耳朵免受噪音这方面是有用的，很多人在睡觉使用耳塞。不过关于在每天晚上睡觉是否能安全耳塞是有争议的。继续阅读你将了解更多关于戴着耳塞入睡的益处和风险。

睡觉时戴耳塞的好处

用耳塞睡觉可以显著提高睡眠质量。对许多人来说，耳塞是唯一可以阻挡睡觉时外界发出声音的方法，比如附近高速公路的噪音或者打鼾的伴侣发出的噪音。这很重要，因为睡眠质量很重要，特别是对准妈妈来说。

巨大的声音可以把你让沉睡中醒来，这会产生持久的影响，即使你只醒几秒钟，身体需要一段时间才能回到深度睡眠阶段。长时间的低质量睡眠会增加高血压、糖尿病、心脏病发作、肥胖、抑郁的风险。而准妈妈睡不好，不仅影响自身健康，还不利于胎儿的发育。

睡觉时使用耳塞的副作用

通常来说耳塞是安全的。然而，它们确实有一些潜在的副作用，特别是使用频次过高的时候。随着时间的推移，耳塞会推动耳垢进入内耳，造成积聚。这可能会导致一些问题，包括暂时性听力丧失和耳鸣。为了清除耳垢，你需要用滴耳液软化它，或者让医生清理。

耳塞也可能会引起耳朵感染。一旦耳部感染会带来痛苦，如果不治疗，可能会有持久的并发症，如听力损失。提醒大家，一定要配合医生积极治疗，准妈妈更应如此。

耳塞的类型

根据功能来分，有防噪音耳塞，防水耳塞，压力控制耳塞这三种。

此外，耳塞还常按其材料分类：

有机硅。硬质硅胶耳塞具有可重复使用的附加优点，但它们通常不够舒服，尤其是如果你是侧卧着。

泡沫。泡沫耳塞是最便宜的选择。它们很柔软，是睡觉的好选择。然而，多孔材料使它们容易滋生细菌，需要经常更换。

如何正确使用耳塞？

正确使用耳塞可以降低副作用的风险。建议按照以下步骤安全使用耳塞：

用干净的手指滚动耳塞，直到宽度足够适合耳朵。将耳塞插入到足以阻挡声音的位置，不要过度推进去，避免有刺激耳膜的危险。

如果你使用一次性耳塞，尤其是泡沫耳塞，一定要每隔几天更换一次。为了延长使用寿命，你可以试着每天用温水和温和的肥皂清洗。请务必让它们完全干燥，然后在睡觉时使用。

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