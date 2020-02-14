一生病就往医院跑？别着急，家庭护理很重要

当孩子生病，不管是什么原因引起的都需要充分的休息和合理的照料，大部分的疾病都不会严重到需要住院的地步，因此家庭护理就显得格外重要。尤其是现在情况特殊，不建议大家一言不合就带孩子往医院跑。那么，父母应该如何正确为生病的孩子进行家庭护理呢？

1.充分休息

休息有助于疾病痊愈。当孩子感觉不舒服的时候，这是让他乖乖待在家里。如果他还发烧，休息就更重要了，如果是传染病还有助于防止细菌、病毒传播给其他人。

如果孩子不困，可以边看书或他最喜欢的动画边休息，关键是要限制大的活动。

2.补充水分

可以给孩子喝水、牛奶或配方奶来保持水分。如果孩子年纪稍大，也可以给他吃常温的水果，别忘了还有美味的鸡汤。

3.区分感冒or流感

虽然一开始比较难区别，不过一般来说，孩子患流感会感觉更糟，而且精神状态会很快从好变差，可能还伴有筋疲力竭、浑身发冷、肌肉酸痛、头痛高烧。如果你认为可能是流感症状，马上咨询一下医生，如果在开始出现症状的一两天内服用药物，效果会比较好。

正常情况下，如果孩子有发热、咳嗽、乏力这些症状，加之有高危接触史，就要考虑是否感染了新冠肺炎。但如果只是其他较为明显的感冒症状，可以在家进行护理、用药。

4.如何正确退烧

发烧是身体抵抗感染的一种方式，但副作用是让孩子感到非常不舒服。如果孩子发烧了，在凉爽的房间里穿上轻便的衣服会更舒服，也可以在前额和脖子上放一块凉毛巾。

不发高烧（38.5摄氏度）也许不需要药物来退烧，但也可以服用对乙酰氨基酚或布洛芬。在给2岁以下的孩子吃药之前请先咨询医生，并认真遵照医嘱。6个月以下的婴儿不要服用布洛芬。

5.孩子要吃感冒药吗

对于4岁以下的儿童，家庭护理是治疗感冒的最佳方法。大多数感冒药对这么小的孩子副作用太大，如果病情严重或时间太长应该去看医生。还有，不要给孩子服用成人药、阿司匹林或同时服用一种以上的药物。

6.清洁鼻腔缓解鼻塞

如果宝宝鼻腔充血，鼻腔分泌物太多可以用吸鼻器清除粘液。在每个鼻孔内滴三滴温水或生理盐水以软化粘液，等一分钟后再吸出，将孩子的婴儿床或床头抬高7～10厘米，可以使呼吸更容易。

一个冷雾加湿器也可以帮助缓解憋闷，如果孩子的小鼻子因为擤鼻涕太多而发红，记得在鼻子下面的皮肤上涂一点凡士林。

7.减轻喉咙痛

确实，太过冰冷的奶昔、冷饮会使喉咙麻木，而温热的肉汤、茶或热果汁可以舒缓喉咙疼。

如果孩子年龄在8岁以上，每天用温盐水漱口两次，非处方药如对乙酰氨基酚或布洛芬也能减轻疼痛。

8.要不要止咳

治不治咳嗽取决于孩子的年龄和有多严重。往往令人不舒服并扰乱睡眠的干咳症状需要引起注意。对于6个月～1岁的孩子，给他们温热的液体，比如稀释的苹果汁、柠檬水或温开水。如果孩子满1周岁，蜂蜜可以帮助抵御夜间咳嗽发作。6岁或6岁以上的儿童也可以吃一点儿童止咳药水或硬糖果。

还有什么外界可以帮忙的呢？在温暖的淋浴中呼吸蒸汽，或者在他的房间里放一个加湿器。

9.拉肚子别忽略

患病的孩子有时会因呕吐或腹泻而胃部不适。别忽略这件看起来并不严重的事，因为孩子会失去体液。所以，让拉肚子的孩子喝少量的电解质溶液或水，严重的需要服用补液盐。

姜汁汽水、苏打水、果汁和运动饮料会让腹泻更加恶化，避免饮用。如果孩子喝得不够多，小便少，或者看起来不舒服，就需要去咨询医生了。

腹泻的孩子如果没有脱水或呕吐，可以继续进食，只要给他及时补充液体。

10.自信点，相信一切都会好起来

如果父母担心孩子的症状越来越严重，就及时咨询医生。注意孩子胸痛或胃痛、呼吸急促、头痛、异常疲劳或喉咙疼痛症状。如果孩子发烧38.5摄氏度或更高，或发热超过72小时，出现吞咽困难，咳出很多粘液，或者腺体肿胀或耳痛，请及时就诊。

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