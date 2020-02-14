孩子为何磨牙？让专家告诉你

如果你注意到孩子有磨牙问题，可能想知道这种行为是否正常。通常，虽然磨牙会发出让人不愉快的声音，但通常是安全的。只有在某些情况下你才必须介入。下面来了解为什么幼儿会磨牙，以及适时介入的时机。

磨牙在医学上被称为磨牙症，在儿童中很常见。当一个人把上下颚压在一起，把牙齿磨成一团时，就会发生这种情况。磨齿不被认为是一种疾病，但某些其他疾病可能使其更糟。

睡眠磨牙症

在睡眠中磨牙被称为睡眠磨牙症。根据美国儿科学会的说法，儿童睡觉时磨牙特别常见，因为睡觉时下巴的肌肉会收缩。如果这些颌骨收缩太强，可能会导致磨牙。声音很大，你可以听到。但大多数情况下，如果它发生在睡眠中，孩子是无意识的，这意味着他甚至不知道自己正在做这件事。

在快速眼动睡眠期（第二睡眠阶段）中，磨牙最常见。大多数时候，孩子在磨牙的时候都不会醒来。然而，一些研究表明，在碾磨过程中有睡眠不安的迹象，例如心率加快，称为“微觉醒”。这意味着尽管孩子没有完全醒来，但仍有醒着的迹象。

医生们并不完全确定磨牙是否是唤醒的结果，或者是因为磨牙引起的唤醒，所以很多夜间磨牙是个谜。

严重程度

正如你所能想象的，磨牙越严重，发生的频率越高，牙齿受损的风险就越高。

大约14%到17%的儿童会发生磨牙，而且只要上下牙齿从牙龈中长出来，就可能在儿童早期出现磨牙症状。尽管大多数磨牙的儿童在六岁左右就已经脱离磨牙症，但是大约三分之一的儿童仍将继续磨牙直至成年。据估计，18至29岁的成年人中，约有18%有磨牙症。

磨牙的原因

医生们并不完全确定是什么导致了牙齿研磨。人们认为，孩子磨牙的原因不只是一个，而是很多因素。专家们认为中枢神经系统、口腔、睡眠-觉醒周期、遗传学和环境都与牙齿研磨有关。在某些情况下，睡眠障碍和磨牙（如睡眠呼吸暂停）之间也有联系，尽管这在成年人中更常见。

许多父母错误地认为，磨牙意味着他们的孩子在睡觉时心烦意乱或做噩梦，但大多数情况下，不是这样。如果在夜间或午睡的时候磨牙，可能根本没有原因。

然而，对一些儿童来说，磨牙可能是由压力或焦虑时期引起的，例如重大的生活事件或创伤。磨牙也可能是孩子疼痛的结果。例如，如果他们长牙或耳朵感染，他们可能会用磨牙来减轻疼痛。

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