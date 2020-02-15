孕期别让准妈一人承担，准爸也要忙起来

准妈妈在孕期的时候会经历很多烦心事，比如说发现丈夫不像之前难么爱自己了。而且很多准妈妈会有一些心理不平衡，觉得自己在孕期的时候付出太多，而老公似乎只是“坐享其成”。

准妈妈要知道，怀孕这件事丈夫是不可能的，有些的男性不善于表达，但是这并不意味着丈夫不爱自己了。当然这不是准爸爸的借口，在这段期间，一定要做好下面这些事情，可以改观准妈妈对你的看法。

1.认真的照顾

让孩子顺利的降临不是准妈妈一个人的事情。比如准在孕期的时候行动不便，需要别人的照顾。准爸爸也要承担起自己的责任，不要当“甩手掌柜”。

准爸爸可以做一些自己力所能及的事情，比如说准备好妻子的膳食，或者买一些孕妈妈所需的日常用品。随着孕妈妈的肚子越来越大，行动越来越不方便，丈夫更是要细心的照顾妻子，带着妻子准时的去医院进行产前检查。

2.努力的工作

生活需要经济基础支撑，尤其是家里要多一个小生命，要多出很多开支。准妈妈要休产假，多多少影响家庭收入，那么准爸爸应该承担起这个责任。

3.学习育儿知识

准妈妈怀孕以后身体会发生很多变化，除了肚子会变大之外，皮肤状态以及睡眠状态都会变差。不仅如此，准妈妈因为体内激素的影响，脾气也会变差。作为丈夫应该积极学习一些孕期的知识，学会理解、包容、宽慰妻子。

最后再为准爸爸们说句话：虽然有些丈夫在孕期期间，不会说甜言蜜语，但是这并不意味着丈夫不爱自己了，他们的爱其实藏在日常小事中哦~

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