想要宝宝会说话，不妨试试全家当“戏精”

宝宝在进入幼儿园之后，爸爸妈妈就没法时时刻刻的陪着孩子，只能等晚上到家后询问他一些幼儿园的事情。但是由于孩子的表达能力有限，家长有时候会得不到自己想要的结果。

其实解决这个问题方法也是很简单，家长可以和孩子进行角色的扮演的游戏。下面就和大家说说和孩子万角色扮演的好处吧。

1.提高孩子表达能力

进行角色扮演的主要原因就是孩子的表达能力不够，但是在进行角色扮演的过程中，家长与孩子的不断互动与交流，孩子的学习到词汇会越来越多，甚至在角色扮演的过程中，说出爸爸妈妈一些意想不到的话。在这样的过程中，孩子的语言得到了不断地锻炼，他的语言表达能力自然而然的就提高了。

2.锻炼孩子行为习惯

在进行角色扮演的过程中，孩子是把自己当做是另一种人物，自然而然的就做那一套人物应该做的行为。比如是在进行过家家的游戏的过程中，孩子扮演者妈妈的角色，洋娃娃扮演者孩子的角色，爸爸妈妈可以惊奇的发现，孩子可以顺利的做出“妈妈”的样子，可以很好的照顾洋娃娃。

在这个角色的扮演中，孩子的行为是出乎我们意料的，如果充分利用角色扮演的游戏，可以锻炼孩子勤洗手、刷牙、爱吃饭的好习惯哦。

3.安慰孩子的情绪

孩子跟大人一样，也会遇到一些困难。但是孩子的思维方式是和我们不同的，所以有时候爸爸妈妈并不能以自己的方式来解决孩子的问题。但是爸爸妈妈可以借助角色扮演解决问题。

假设明天要去医院进行拔牙，但是孩子很害怕不敢去怎么办？家长可以让孩子扮演一下牙科医生的角色，自己或者是让洋娃娃扮演病人的角色，从而在扮演的过程中让孩子知道拔牙的程序，从而减轻孩子的心理负担，安慰孩子的情绪。

孩子学习的知识不仅仅是来自于书本，更多的是实践，而角色扮演也是一种实践，孩子在角色扮演的过程中获得的知识是非常有用的，所以爸爸妈妈可以充分利用这个游戏，对孩子的成长是有好处的。

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