力破姨妈期谣言，姐妹们可别再信了

因为痛经，很多女性胖友希望下辈子不做女人。确实，大姨妈常给我们会带来一些烦恼。来了麻烦，迟了担忧……估计也是因为这些原因，于是产生了各种关于生理期的传言，接下来就让我们一起来围观。

1.宜静养、不宜运动

很多人说，大姨妈来了就好好休息，安心静养，不要瞎折腾了，也不要运动了。可是这个说法真的靠谱吗？或许不是这样哦~

在例假期间，适当的做一些户外运动，可以促进人体血液的循环，也可以起到放松的作用，注意不能做过于剧烈的运动，还是以动作轻柔的运动为主。

2.生理期过短影响生育

竟然还有人说，生理期如果很短的话会影响生育能力，这个就比较离谱了。一般来说，正常经期时间一般在3-7天，不要随便怀疑哦~如果少于3天或大于7天，就要注意了。

3.甜食能减轻痛经症状

很多女孩子说，经期吃一些甜食可以改善痛经的症状，可以说是无稽之谈了。要知道，甜食吃多了不但改善不了痛经，还有可能加重痛经的情况。

当然在平时的生活中，尤其是我们女生来例假的时候，适当来些甜品是可以的，毕竟心情好了痛经也就没那么痛苦了。当然了，如果你深受痛经困扰，还是建议及时就医。

4.生理期不固定是不正常

还有的人生理期的时间不是很固定，于是便怀疑自己身体是不是出现了问题，其实事实并非如此。女性的生理期一般在22-35天之间，在这一范围内都正常。如果不在也不要太担心，注意调整自己的饮食习惯及生活作息，让姨妈变得规律起来。

当然关于大姨妈的传言可能远不止这些，也没办法一一道尽。不过我想说的是女孩子们不要偏听偏信，要根据科学的理论来调控自己的身体状况。有问题了可以及时就医，也不用听一些不靠谱的方法去缓解自身的问题。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)