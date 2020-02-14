产后拒绝“呼啦圈”，小蛮腰瘦起来

相信有很多的妈妈都会有这样的感受，在刚生完宝宝后的一段时间里，自己的肚子好像和怀孕时差不多，依旧是鼓鼓的，怎么减都减不掉，并且上面还会伴随着难看的妊娠纹，那么这到底是怎么回事呢？今天我们就来聊一聊关于产后妈妈瘦小肚子的这点事。

什么时候会出现妊娠纹

正常情况下，怀孕的女性都会在孕中后期才会慢慢出现妊娠纹，然后在产后六个月到一年之内慢慢消失。所以在这里就提醒我们的妈妈们，在产后恢复时期，一定要有足够的耐心。因为你在怀孕的时候，肚子是被拉伸的，以此来迎合胎儿的生长。所以，在产后要想恢复到以前那么紧致，是肯定需要一段时间的。所以不要太灰心哦。

产后妈妈如何瘦肚子

很多产后妈妈都想快速把小肚子上的肉减掉，这里就给妈妈们一些建议。首先，在晚饭后可以到外面散散步，因为散步对瘦身是很有帮助的。每分钟行走60-80m左右就可以，每天最少走30-60min，坚持2-3周就可以感受到很明显的减肥效果了。

其次一定要保证自己有充足的睡眠，睡眠质量的好坏对瘦身是有很大影响的。通常情况下，不充足的睡眠会导致体内的毒素堆积，从而阻碍妈妈的瘦身计划。再者就是产后饮食营养一定要均衡，在断奶后可以稍微减少大鱼大肉的食用，避免继续变胖。

哪些水果可以帮助减肥

相信很多人都知道，香蕉中含富丰富的食物纤维，它可以有利于肠道的消化，还可以补充体力，而且吃完香蕉后还会有一定饱腹感。所以如果想减肥瘦身的话，香蕉可以是首选。其次是苹果，苹果是一种含卡路里不是太高的水果之一，并且含有丰富的果胶，可以加速人体的排毒，且苹果中钾质含量比较高，可以帮助产后妈妈减少腿部水肿。还有就是番茄，番茄中含有丰富的茄红素，它对促进肠胃的蠕动有很大的帮助。

除此以外，产后妈妈如果想要瘦肚子的话，也可以适当的报一些瑜伽班，因为瑜伽对形体的塑造有很大的帮助。或者自己在家中做一些仰卧起坐，以此来达到收腹的效果。

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