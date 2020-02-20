BB晚上易惊醒，家长们该如何应对？

相信有不少家长都会遇到这种情况，孩子夜里睡觉的时候会突然醒过来，且一直叫：“妈妈，妈妈，我害怕”！并伴随着浑身颤抖、冒冷汗，家长哄一会之后才能安心入睡。这种情不仅影响孩子的睡眠，还让家长们没法好好休息。那么该如何解决这种情况呢？

宝宝可能是做噩梦

噩梦通常来说就是睡眠异常，与夜惊是不同的。通常宝宝夜惊后醒来是什么都不知道，也不会产生记忆，而做噩梦的宝宝惊醒后，则会感到害怕，且会回忆起梦境。通常来说，做噩梦宝宝外表不一定能看出害怕的表情，但是因为梦境着实比较吓人，所以会让他变得恐惧、焦虑。

梦魇的宝宝大多都会梦见自己被坏人欺负或者亲人受某种伤害，想求助却叫不出来，想逃也没法逃，从而会让自己有点透不过气的状态。一般宝宝做噩梦表现为身体好像有东西在压着，无法挣扎。

为什么宝宝会睡不好？

一般来说，宝宝夜间无法正常入眠的原因有两种，一种是生理性的哭闹（夜间做噩梦或者夜惊），一般遇到这种情况，宝宝的哭声都会比较响亮，但他的脸色或者精神状态都是好的。只要家长能满足他的需求，他也就会立即停止哭闹，安心入睡了。

还有一种是因为生病而让他不能正常入眠，遇到这种情况宝宝通常会表现出比较烦躁的样子，且脸色不好，甚者还会突然大哭或者尖叫。即使家长满足了他的需求，他也还是会继续哭闹。

如何解决这个问题？

当家长遇到宝宝突然从睡梦中惊醒，表情看起来比较痛苦，呼吸也比较急促，过了几分钟，又自然入睡的这种情况。切记不要叫醒他，你可以拿热毛巾给他擦擦脸，并抱住他给他足够的安全感。

在平时的生活中，要让他养成一个睡眠习惯。其次要注意的是，宝宝在睡觉的时候，周边环境应尽量保持安静，且不要随便开灯。因为噪声、光亮等都很容易让宝宝惊醒。

除了以上这些，家长还应注意，饥饿也会让宝宝睡眠不稳。所以当宝宝出现吮指、啃拳头等找食的动作时，如果妈妈没有及时去给他喂奶，他就会很容易大声哭闹，妈妈们一定要记得多多留心宝宝的日常举动哦。等吃饱喝足后，他就可以安然入睡了。

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