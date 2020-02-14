不骗你！小家伙6个月大便可独立睡觉

有了宝宝以后，就有操不完的心。其中宝宝的睡眠问题，是大家最最关心的话题了。今天，我们就一起来说说关于宝宝独立睡觉的事儿，一起来了解下吧。

宝宝多大可以独立睡觉？

这里的独立睡觉是指婴儿在夜间可以睡6-8个小时。一个独立睡觉的小人儿也可以安然入睡而且不哭，需要父母的唤醒下才能在夜间醒来喂食后重新入睡。大约60％的婴儿可以在六个月大的时候做到这一点。

当孩子们在白天得到父母的充分关注和注意时，没有证据表明独立睡眠对他们有害。有一些简单的事情可以帮助宝宝成为一个独立睡觉的小人儿。

独立睡觉适合你的宝宝和家庭吗？

新生儿的生物睡眠时钟被编程，所以他晚上醒来。这确保他得到足够的食物来生长发育。这意味着至少前3-4个月宝宝需要你在夜间喂养和安抚入睡。

一些家庭希望大一点的婴儿（6-12个月）能尽快安顿下来入睡，醒来后不需要帮助安抚。这没有对错之分——这取决于什么对你孩子和家庭最好。只有你自己才能做出决定。

独立睡觉的关键策略

宝宝的睡眠模式和节奏在前3-4个月迅速成熟。这正是逐步引入这三个关键策略的好时机。但是这几个月，灵活性也很重要。如果宝宝有时在喂养的时候睡着了，没关系。如果宝宝很不安稳，抱着或晃着入睡也很好。

1.强调昼夜差异

宝宝不明白白天和晚上的区别。对于婴儿来说，夜里完全清醒，白天又困倦是很常见的。在夜间，保持宝宝的房间尽可能黑暗和安静（婴儿不需要完全黑暗或安静的睡眠）。晚上需要照看婴儿时，请使用暗灯，尽量不要打开头顶上的亮灯。

晚上，快速响应宝宝的哭声，尽快让他安静下来或者喂养。从三个月开始，试着给宝宝安排一个安静、黑暗的地方白天小睡。婴儿随着年龄的增长变得更加清醒和警觉，所以他们不会像在家庭房间那样嘈杂、明亮的地方睡觉。

2.入睡模式准备

如果你让宝宝昏昏欲睡但是醒着，他会把婴儿床（而不是你）与睡觉联系起来。当他不再需要在夜间喂食时，醒来后他不会需要你的帮助也能重新入睡。

请教孩子自我安慰，如果你经常喂食、拥抱、走路或摇晃宝宝睡觉，你就在为你的宝宝做抚慰，这意味着他不需要学习自我安慰。

3.喂食、玩耍、睡觉的常规

每天以类似的顺序开始做事 – 喂食，玩耍，睡觉。这样的一致程序将帮助宝宝适应常规的睡眠模式。因此，当宝宝醒来时，例行程序可能是：

喂顿饭，

换尿布，

花时间聊天和玩耍，

当他表现出疲倦的迹象时，让他重新入睡。对于宝宝来说，在喂养和睡眠时间方面保持灵活性是很好的。

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