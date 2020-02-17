老爸为孩子网购恐龙模型，尺寸巨大动用起重机运输

据外媒报道，英国一位爸爸为了给儿子一个惊喜，便网购了一个恐龙模型，准备在过圣诞节时送给儿子。让爸爸意外的是，他购买的恐龙模型的长度接近6米，甚至需要使用起重机才能将其运到家中。

儿子许愿想要恐龙模型，爸爸上网订购

据了解，这名爸爸名叫安德烈（Andre Bisson），他有一个4岁儿子。安德烈的儿子在电影的影响下非常喜欢恐龙，他向爸爸许愿，希望能获得一个食肉牛龙的模型。

为了满足儿子的愿望，安德烈在网上搜索恐龙模型，正好看到一个停业的游乐园正在搞拍卖。于是安德烈马上下单，花1000英镑买了一个恐龙模型。

恐龙模型尺寸过大，动用起重机运回家中

安德烈表示，这家游乐园网站在拍卖物品时，并没有详细写出该模型的具体尺寸，只能通过网站上的照片判断大小。他原本推断，网购的恐龙模型大概长3米，高1.5米，没想到实际送来的恐龙模型的长度为5.8米，高度为2.3米。

安德烈说，他原本想把恐龙模型送给儿子当做圣诞礼物，但由于模型体积实在太大，卡车根本装不下无法运送，导致送货日期一再延迟。最后，他叫来起重机才将这个“圣诞礼物”运回家中。

游乐园为了表达歉意，特地送了一个尺寸较小的恐龙模型“赔罪”。对此，安德烈幽默地表示：“我们没有养条狗当宠物，因此买了一只恐龙回来”

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