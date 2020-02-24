睡觉时有这些表现，BB聪明又伶俐

众所周知，孩子睡觉时会有各种各样的动作和表现。大家千万不要忽视这些动作表现，它可以展现孩子身体发育的一些情况。如果孩子睡觉时有以下三种表现，说明他大脑发育更好更出色，赶紧来了解一下吧~

1.睡觉时爱踢被子

不少宝妈反映，孩子睡觉时不安分，总是踢被子，导致他睡觉不安稳，还经常受凉生病。尽管睡觉踢被子是不好的行为，但也表明孩子大脑发育很好。

睡觉时总保持一个姿势会让身体发麻，大脑发育好的孩子会通过踢被子的方式避免自己出现这个问题。孩子可以自我调节，说明他大脑转的快，十分机灵，大家不要责怪他哦~

2.睡着时面露笑容

通常来说，孩子睡觉时是面无表情的，特别是他们进入深度睡眠后，更不会有任何表情。但有的父母发现，孩子睡觉的时候会面露微笑。不少新手妈妈见到这种情况会十分担心，甚至怀疑孩子是不是生病了。事实上，宝宝睡觉时面露笑容说明他发育良好，身体健康。因为孩子心满意足后才会在睡觉时露出笑脸。

如果不是上述情况造成的面露微笑，也有可能是孩子做好梦的表现。孩子做梦遇到令他们开心的事请，才会在睡觉时面露笑容。尽管微笑只是一个小表情，但也要大脑发出指令才能完成。这种情况也表明大脑发育情况良好，孩子聪明伶俐。

3.睡觉时爱抓东西

很多孩子睡觉时喜欢抓着东西，比如抓着玩具、抓着被角等。有的父母认为抓着东西睡觉会让孩子睡眠质量下降，于是就加以阻止。其实，抓着东西睡觉是大脑发育良好的表现之一。

孩子喜欢某些东西，才会在睡觉时也抓着它们不放，这表明孩子很有思想，十分清楚自己想要什么。经常抓着东西睡觉的孩子反应比较出色。大家如果发现孩子抓着东西睡觉，千万不要制止他~

大家赶紧看一看孩子睡觉时有没有以上这三种表现，如果有，那你就偷着乐吧，孩子会变得越来越聪明。

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