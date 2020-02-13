失败不可怕，这么做即可让娃吸取教训

没有父母喜欢看到孩子失败。然而，失败可以转化为一种学习体验，实际上可以提高孩子将来成功的能力。尽管失败是生活的自然组成部分，但它会给孩子或成年人带来痛苦的感觉，如愤怒、悲伤、沮丧或自卑。孩子如何体验这些情绪可能是基于他的年龄和成熟度。然而，你可以教导他以积极的方式认识和处理这些情绪。

孩子能从失败中学到什么？

例如，当最初的几步被母亲的喜悦和拥抱所回报时，一个蹒跚学步的孩子就学会了设定一个目标来重复那些让母亲如此快乐的活动，这样他就能得到同样愉快的回应。

鼓励和表扬是强有力的工具，对所有年龄段都有效。孩子们也可以通过失败学习更多的问题解决方法。父母应该帮助他们评估出什么地方出了问题，以及如何防止这种情况再次发生。

如果孩子年龄足够大，问他为什么考试不及格或没接住球，她对这个问题的洞察力可能会让你吃惊。通过尝试和失败，然后再尝试和成功，我们的孩子学会了耐心、毅力和对他们的成就感到自豪。

如何引导孩子从失败中吸取教训

1.帮助孩子缓解情绪

帮助孩子识别他感觉到的情绪，并以一种可以接受的方式表达这些情绪。当孩子不成功时，大家应该帮助他们度过这种情绪低谷期。

2.学会倾听

给他一个机会，让他谈谈为什么他认为事情没有按他希望或期望的那样发展。即使是年轻人也能表达他们的感受，父母能做的最好的事情之一就是倾听。孩子甚至可能提供一些你不知道的情况。

3.提供适合孩子的活动

符合孩子兴趣和技能，以及适合年龄的活动。很多时候，父母在孩子还小时会因为对孩子期望太高而迷失了方向。放轻松！让孩子知道胜利不是最重要的事情。对他的努力和态度给予赞扬。

4.和孩子谈谈他的长处

在这之前你要观察到他积极的特质。这样的谈话甚至可以帮助一个非常小的孩子建立自尊。还有，希望大家保持对孩子的期望合理和现实，不要指望八岁的孩子在两天内就能掌握贝多芬的钢琴作品。

5.无论赢还是输，让孩子知道你爱他

一个大大的拥抱和一句鼓励的话可以减轻当他考试不及格或在学习如何骑他的自行车时摔倒的痛苦。记住，我们都会失败，如果我们教孩子们如何从错误中吸取教训，不要害怕再试一次，他们就可以把失败视为一个机会。

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