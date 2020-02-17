抵御新型冠状病毒，家长要做好这些才行

相信不少妈妈在得知婴幼儿也能感染，尤其是最小感染者只有30个小时大时，都非常紧张。这里还是要安抚一下各位，虽然新型冠状病毒确实非常可怕，但是不必过分恐慌，只要大家按照下面这些方法来做，宝宝感染的几率就会被降到最低。

日常预防

1.如果不必要，那么就不要带孩子出门，尤其是那些公共场所，比如剧场、温泉、游乐场、电影等等；如果确实要外出，那么尽量不要乘坐公共交通，并且尽可能远离别人，最好能保持一米以上的距离。

2.如果宝宝有接种疫苗计划，那么提前咨询一下医生，看看是否可以延后接种时间。虽然医院消毒做的很好，但是病人也很多，而且人员也比较密集，此时还是应该避免去医院。当然如果不能拖延，或者有比较严重的疾病，那么还是在做好保护的前提下尽快去医院。

3.不要带着孩子走情访友、聚会、聚餐；注意拒绝别人的触摸或者近距离说话；避免与呼吸道感染者以及去过疫情高发地区的人群接触。

4.家里要做好清洁和消毒，并且要保持空气清新。虽然最近气温还是比较低，但是每天还是要开窗通风，注意通风的时候要把孩子转移到另一个房间，以免受凉感冒。

5.家长经常洗手，尤其是在接触孩子之前。注意正确的洗手方法，每次都要用洗手液、流水清洗20秒以上。

6.家人应该避免共用毛巾、水杯等，每顿饭结束后要仔细清洗餐具，有条件可以用蒸锅消毒一下；不要亲吻孩子、不对孩子呼气。孩子的玩具也定期消毒。

7.注意食品卫生安全，肉蛋一定要全熟，生熟菜板等都要分开使用；切记不要购买、接触甚至是食用野生动物。

8.母乳可以提高宝宝免疫力，所以条件允许的情况下，还是要坚持母乳喂养。当然如果妈妈是确诊病例或疑似病例，那么应该及时停止母乳喂养并且隔离，直到妈妈恢复健康。

9.要保持宝宝规律的作息，睡眠充足、营养均衡；可以适当在家里进行一些运动，增强抵抗力。

外出预防

1.如果确实需要带宝宝出门，那么就要给宝宝佩戴口罩，不过要随时关注宝宝情况，看看他是否有呼吸困难等不适情况。年龄过小的孩子戴口罩容易导致窒息问题，所以原则上是不建议出门的。

2.外出的时候随身带好纸巾和免洗消毒洗手液，咳嗽、打喷嚏都要用纸巾捂住口鼻，之后要注意流水洗手。如果不方便洗手，那么可以用免洗洗手液来进行消毒。

3.外出的时候最好能带个手套，不一定是要一次性手套，日常手套即可，回家之后记得清洗消毒。此外虽然带了手套，但是还是要尽量减少接触公共物品，同时手也不能接触口鼻眼。

4.回家之后，要及时脱衣换鞋，然后认真清洗手脸，如果孩子配合那么还可以清理一下口鼻。如果去了医院等高危区域，那么要给衣物及携带物品清洁消毒。

常见疑问

1.大人出现疑似症状该怎么办？

当大人出现疑似症状，比如发烧、咳嗽、喉咙疼、腹泻、肌肉酸痛等，那么就要及时隔离，并且在家里也要带上口罩。建议和孩子脱离接触，直到所用症状消失3天以上才行。

2.孩子出现疑似症状该怎么办？

如果孩子发热、咳嗽，并且确定没有外出、没有接触过感染病人，那么可以先观察孩子的体温，并且按照普通感冒照料。如果孩子体温一直不降，咳嗽情况加重，那么最好马上去附近医院就诊。注意在去医院的过程中，要做好防护。

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