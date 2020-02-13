笑喷！宝爸姓”庞”，竟给娃取这名

现在的父母，给孩子起名真是越来越讲究了。对于初为人父、人母的宝爸宝妈来说，从怀孕那一刻就开始给娃物色好名字。

名字可是一个人的代表和象征，是会跟随孩子的一生。因此，父母在给孩子起名字的时候，既要照顾到寓意满满，又不希望用字过于普通。然而依然有不少父母不走寻常路，想出很多稀奇古怪的名字，让孩子日后成为众人的“笑料”。

最近闺蜜喜得一子，这可高兴坏了全家。为了让给孩子起一个好名字，一家人抱着字典反复翻阅。孩子的爷爷退休前是语文老师，于是便自然而然地担当了起名的重任。

除了查阅字典外，孩子的爷爷还翻了N多古书和名人传记，最终筛选出十几个寓意好的字。最后一家人商量来商量去，终于选了“光延”两个字作为名字。其实单看这两个字确实挺好，光代表光明，延代表未来的意思，特别适合男孩子。

等到后来给孩子上户口的时候，工作人员看到“庞光延”这个名字时，顿时忍不住地笑了起来。的确，如果只叫“光延”也还好，可和“庞”姓放在一起时，未免就有些尴尬了。而且每次喊起来，总能想到“膀胱炎”这个谐音。

别说户籍的工作人员笑了，要是等到上学的时候，女老师该怎么喊得出口？还真是有点难以启齿呢！要是同学们开起玩笑，势必也会带来很多不必要的麻烦。

每个家长都希望自己的孩子，拥有一个寓意满满的名字。但随着谐音梗已经社会的发展，很多原来好听的名字，也因此闹出了不少笑话。比如：杨伟——“阳痿”、陈博——“晨勃”、朱轶群——“猪一群”，范建——“犯贱”等等，的确很难让人叫出口。

除此之外，也要避免孩子的名字“烂大街”，一个搬家有三四个重名。比如“梓涵、梓萱、子轩”这些名字，上学后也会给老师带来不少烦恼。

再比如，好些男生名字很相似：子轩、浩宇、浩然、博文、宇轩、子涵、雨泽、浩轩、梓轩等。

当然，也有不少爸妈给孩子起了一个文艺的名字，却被未来的社会发展所“毁掉”。熊爸爸一直希望女人美丽大方，温文尔雅。所以在看到“初墨”这个名字时，就一眼对上了。可怎么也没想到，居然败给了一部《熊出没》的动画片。

此外，孩子的名字也不能太“大”，一般人可是会有压力背不起。比如下面这几个：

可见，名字起得不好的确会带来很多麻烦。那么，父母在给孩子起名字，应该注意哪些事项呢？

1.少用生僻字

很多家长为了不让孩子的名字过于普通，常会选择生僻字。比如“禤靐龘”这种名字，不仅老师不会念，估计孩子考试时也会哭惨了吧？

2. 避免谐音

上面已经提到谐音的问题了，不但会给孩子带来不必要的麻烦，而且叫起来也容易闹笑话。如果孩子被小朋友嘲笑而无法排解，可能还会影响性格和成长。

3.拒绝坏榜样名字

名字应该是饱含父母对孩子的美好愿望，所以取名时要避开历史上坏榜样的名字。比如“秦桧”、“董卓”、“赵高”等奸臣名字。

4. 不用多音字

中国的文化博大精深，很多汉字往往有多重意思、多重读音。如果名字中含多音字，不但会扭曲本身的寓意，也容易误导别人喊错。

5.避开重名

每个孩子都是最特别的存在，取名字的时候也要避开大众字眼。选择寓意积极且音律感强的字，避免名字“烂大街”。

给起名字有哪些方法

其实给孩子起名字也没那么麻烦，用这几个方法，名字好听又好记。

1. 父姓+母姓

其实这种方式，并不是现在才流行，几十年前就有不少父母在使用。只要在父姓+母姓的基础上，再加一个或两个汉字即可。

这种取名方式不但新颖独特，也能折射父母对孩子的爱意。不过，如果双方的姓氏不适合起名字，也没有必要生拼硬凑。当然，若能借助一些同音字，也能让名字更有美感。

2.多翻阅字典和古典名着

父母在给孩子取名字的时候，一定要有个大方向，明确知道想要表达哪方面的祝福。确定一个方向之后，再翻阅字典、四书五经等古书，看看哪个词更有意义。确定之后要和姓氏连起来好好读几遍，避免复音字和近义词。

3.时间、地点起名法

用孩子的出生时间或地点来起名，也有独特的意义。比如中国明代画家和文学家唐寅，就是以出生时间来起名，因为属虎又叫唐伯虎。再如，出生于江苏兴化的清代书法家郑板桥，因为县城护城河上有座无名木板桥，所以就选用“板桥”二字。

4.参考姓氏家谱

虽然现在很少按照族谱给孩子起名，但想要避免烦心和重复，也不失为一个好办法。如果辈分的用字很常见，也可以用谐音字来代替。比如我们最为熟悉的“德云社”，便采用云鹤九霄，龙腾四海”的字辈起名。

都说孩子是父母爱情的结晶，其实，更是生命的延续。

家长给孩子取名，最好能考虑汉字的义蕴美、音律美和形态结构美。名字的字通俗易懂，不需要那么复杂，只要有着祝福的意义，便是给孩子最好的礼物。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)