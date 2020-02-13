宝宝腹痛不会表达，父母怎么办？

当孩子表现肚子不舒服时，父母总是想尽快解决问题，但是宝宝年龄幼小往往比较棘手，因为ta 不能告诉你为什么肚子会疼，或者怎么痛法。所以找出可能导致你的宝宝腹痛的原因，才能知道你如何帮助孩子解决肚子痛的问题。

腹痛有什么表现

小家伙可能会用种种迹象表示他肚子疼，如果他有一个或多个以下迹象就要注意了：

* 行为挑剔或暴躁

* 不睡觉也不吃饭

* 哭得比平时多

* 腹泻

* 呕吐

* 无法静止（肌肉蠕动或紧张）

* 做出痛苦的表情（闭上眼睛，表情扭曲）

孩子腹痛很常见。幸运的是，这通常不是由严重的疾病引起的，但是可能会引起比较强烈的痛感，所以有舒缓的方法是最好的。

腹痛有哪些常见原因

不同年龄的宝宝发生腹痛的原因可能不同。

△ 绞痛

比如绞痛通常发生在3个月以下的婴儿身上，医生也不确定婴儿为什么会出现绞痛，但是通过观察也会有一些端倪，如果婴儿：

* 下午或晚上哭得更凶

* 哭闹至少3小时，每周3天或更长时间，至少3周

* 哭的时候把腿拉到胸前

父母可以采取抚慰策略，比如把孩子裹在毯子里，抱着到处走走或者轻轻摇晃；用白噪音来分散宝宝的注意力，或者提供一个安抚奶嘴。

但并不是所有的哭闹都是绞痛，如果宝宝经常哭闹，而且似乎没有好转，或者有其他症状，比如腹泻、发烧或饮食不好，就需要去看医生。

另外，照顾好自己。宝宝持续哭闹甚至会让最有耐心的父母感到疲惫。需要休息时，请伴侣或月嫂介入。

△ 胀气

婴儿的肠胃道可能会因为某些原因蓄积大量的气体，像是吃奶时吞咽空气、无法消化配方奶粉或某些食物消化不良、当妈妈吃了某些食物母乳产生变化等。

这个时候，父母的抚慰策略需要从饮食上入手。如果你正在母乳喂养宝宝，告诉医生你吃的食物，也许可以通过避免那些看起来困扰你宝宝的食物来解决这个问题。如果是吃配方奶粉，换一种奶粉可能会有所帮助。

△ 便秘

如果孩子排出的只是硬、干的大便，或者不再规律的排便，那他可能就是便秘了。

便秘发生的一些原因包括：

* 没有规律排便

* 没有吃足够的富含纤维的食物，如水果和蔬菜

* 饮水不足

* 饮食或常规的改变

* 服用某些药物

* 牛奶过敏

虽然它可能发生在婴儿身上，但一旦孩子开始吃固体食物，这种情况就更加普遍。

父母的安抚策略：

根据孩子的年龄，服用1或2茶匙西梅汁。记住，不要给宝宝喂会便秘的食物，比如牛奶和奶酪。确保孩子四处走走。如果在进行如厕训练，建议暂停一下。另外，在医生检查之前，不要随便给孩子吃泻药。

△ 反流

反流（胃灼热）的婴儿有胃酸从食道回流的灼热感。有时，反流婴儿有一种叫做胃食管反流病（GERD）的消化系统疾病。症状包括：

* 拒绝吃饭

* 打嗝

* 阻塞或窒息

* 咳嗽很多，特别是在晚上

* 喘息

* 耳部感染频发

* 胸口嘎嘎作响

* 大量呕吐或吐痰

* 体重增加不良

父母的舒缓策略：

如果你担心宝宝出现反流，去给医生检查一下。让宝宝保持直立的哺喂方式，帮助胃酸远离食道。医生还可能会开一些药物来消除胃酸，使胃更快地排空。许多宝宝在1岁时就渐渐摆脱了反流问题。

TIP：什么时候看医生？

如果孩子疼痛来得很快，或者不容易消失，去看儿科医生的时候，医生会特别想知道孩子是否有其他症状，比如：

* 呕吐

* 发烧

* 头痛

* 喉咙痛

* 持续几天或更长时间的腹泻

这些可能是感染的迹象，例如链球菌性咽喉炎，尿路感染（1-5岁女孩最常见），胃肠炎，轮状病毒，沙门氏菌，大肠杆菌，弯曲杆菌，志贺氏菌病等。

其他不太常见的腹痛原因包括：

1.阑尾炎

如果疼痛在孩子的胃部中心，然后向右移动的趋势，可能意味着孩子的阑尾有问题。这种情况在5岁以下的孩子中很少见。

2.肠阻塞

这很少见，但有时在8～14个月之间，孩子的一部分肠道会滑入另一部分并发生阻塞。医生通常用X光来诊断问题，采用灌肠或手术使肠道恢复畅通。

3.寄生虫

医生会检测孩子的粪便样本，看看是否是寄生虫引起的。寄生虫可以用抗寄生虫药治疗。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)