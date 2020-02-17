孩子宅在家大吃大喝，牙齿护理千万不能忘！

因为疫情影响，很多地方发布命令推迟了幼儿园和中小学的开学日期。孩子不上学天天宅在家里，每天吃完了睡睡完了吃，好不快活！育姐在这里要提醒大家，孩子每天大吃大喝，牙齿护理千万别忘记哦~

孩子出现牙齿问题有何原因

孩子年纪小，对口腔健康完全没有概念，不知道如何保护自己的牙齿。很多孩子平常对漱口、刷牙十分抗拒，导致出现龋齿后方才跟家长说。

育姐要提醒大家，不要因为孩子哭闹就放松对他牙齿的护理。如果孩子出现牙齿问题，要积极治疗，千万不要拖延。儿童的乳牙健康对正常换牙有很大影响，甚至会影响成年后的口腔健康，大家要从小教育孩子保护牙齿健康。

孩子牙齿的正确护理方法

大家护理孩子牙齿，要做好以下这三点：

1.出牙前做好口腔清洁

孩子没出牙前，进食后也会有食物残渣遗留在牙床上。大家要用无菌纱布、干净的软湿布包裹手指，帮他清洁牙床。从小保护好牙床，可以有效降低孩子患口腔疾病的风险。

2.早晚给孩子刷牙

孩子出牙后，大家就要给他刷牙了。孩子年纪较小时，常常会出现抗拒刷牙的情况。此时大家千万不能心软，进而放弃给孩子刷牙，以免引发严重的口腔问题。

建议大家在孩子心情好时给他刷牙，同时使用孩子喜欢的牙膏牙刷。如果孩子愿意刷牙，积极主动刷牙，大家要及时表扬，让他养成早晚刷牙的好习惯。

3.定期去医院检查

孩子出现龋齿，再带他去医院就诊就已经太迟了。建议大家定期带孩子去医院做口腔检查，这样不但可以预防蛀牙，还能及时了解孩子牙齿的生长状况。

孩子牙齿护理的常见误区

大家在保护孩子牙齿时，常常会陷入一些误区，赶紧来了解下：

1.孩子奶睡没有关系

为了让孩子安心入睡，很多家长让他喊含着奶瓶睡觉。其实这样做是不对的，会给牙齿健康很大影响。孩子入睡后，唾液的分泌大幅减少，导致口腔的自静能力降低，如果晚上没有刷牙，会导致细菌滋生形成蛀牙。孩子喝奶后要及时刷牙，避免奶液在口腔中过夜。

2.乳牙不重要

孩子乳牙有严重龋齿，一定要去医院拔牙，否则会占用口腔空间。如果乳牙没有及时拔除，会造成细菌大量滋生，导致换牙后恒牙质量较差。建议大家在孩子两岁半时教她学会正确刷牙。

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