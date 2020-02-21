司机醉驾撞飞婴儿车，万幸小宝宝仅受轻伤

据英国《每日邮报》报道，今年2月7日，乌克兰埃涅尔戈达尔市发生一起严重车祸。一名妈妈推着婴儿车横穿马路时，一辆轿车疾驰而来，将婴儿车撞飞数米远。

婴儿车过马路时被撞飞，宝宝侥幸存活

据了解，这起交通事故被路过汽车上的行车记录仪给拍了下来。据行车记录仪的视频显示，一名妈妈正推着婴儿车从人行横道过马路，当她走到马路中央第二股车道时，一辆白色轿车快速驶来，将婴儿车撞到1.82米的半空。随后，婴儿车重重地砸在路边，发出一声巨响。

事发后，这名妈妈、肇事驾驶员以及一名过路驾驶员马上跑到婴儿身旁，将他送往儿童医院的重症监护室救治。主治医生在接受媒体采访时表示：“这是一个奇迹！小宝宝没有受到致命伤害，仅受了些轻伤。”

肇事司机酒驾，孩子妈妈希望判他终身禁驾

婴儿34岁的妈妈玛利亚·特卡琴科在当地媒体采访时透露：“车祸发生后，肇事司机下车向我道歉，我闻到他身上有浓烈的酒味。”

据悉，警方已经将这名39岁的肇事司机拘留，并将其送往医院做酒精检测。经检测，肇事司机血液中的酒精含量高达1.85ppm，是正常值的9倍。

目前，警方已对肇事司机提起刑事指控。如果被判有罪，肇事司机有可能会被判处3年有期徒刑。但孩子的妈妈利亚·特卡琴科却表示：“我希望让他终身禁驾。”

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