你还在靠“吼”来管孩子吗？提问更有效

孩子在成长过程中不免会犯点错，一些家长因为担心孩子变熊，一旦他犯错便立马“吼”起来。在这些家长看来，只有“吼”才能让孩子长记性，真的是这样吗？事实上，这么做会适得其反，不利于孩子充分认识自己。

一般来说，“吼叫”式方法对孩子起到的作用不大，甚至可以说是微乎其微。家长吼叫的同时，把自己的情绪发泄出来了，教孩子明辨是非已经变成了责骂孩子，这样会让孩子产生逆反心理。

所以，管教孩子时大家不妨尝试换个方法，下面教大家具体怎么操作：

▽ “你感觉怎么样？”“好点了吗？”——让孩子抒发情绪

充分了解事情原委后，让孩子把自己的感受表达出来。当人情绪激烈的时候，是听不进劝的。因此，遇事先别急着教育孩子，应让孩子的情绪得到发泄，说出来。

▽ “怎么了？”“出什么事了？”——让孩子开口说话

在事情没有弄清前，先别指责孩子，将错误都归给孩子。将脾气收回去，心平气和先听听孩子的说法，从孩子的角度看看事情。让孩子亲口说出，更能让他明白自己做错了什么，从而认错。

大部分情况下，家长作为大人，会从自己的认知与经验来看待事情，不免有时候误解孩子，站在孩子角度能有更多帮助。

▽ “你怎么想的？”——了解孩子想法

让孩子表达自己内心的想法，切记不要打断。这个时候，你要做的只是耐心听他说。

▽ “你有什么办法解决吗？”——孩子自己说出解决方法

尊重孩子，让孩子自己说出事情的解决方法，家长也可以同孩子一块思考，为他出谋划策。这样一来，当孩子以后遇到类似情况时，可以借鉴之前的经验。

▽ “你知道后果吗？”——让孩子思考事情后果

引导孩子思考和明白事情的后果，让他知道每个行为背后都有一个要承担的后果。若孩子无法自主思考，家长要引导，帮助他理清思路，不要掺杂情绪，只要陈述事实即可。

▽ “你想怎么做？”——孩子自主思考行动

当事情分析完，孩子明白事情状况与后果后，便会自己权衡利弊，选择合适的应对方式。

一般孩子会做出明智的选择。当然了，也可能有意外但即使出乎预料或不符合预期，家长也不要否决，否则孩子以后可能不会再信任你。再说若孩子选择错误，也可以从中得到教训。

▽ “我需要做什么？”——让孩子明白父母的位置

孩子表达出自己的想法并采取行动后，家长要给予充分的支持，让孩子明白父母永远站在自己身后，是最可靠的臂膀。这样孩子就更有信心啦~

▽ “下次该怎么办？”——孩子学会反思

等事情结束，大家可以引导孩子自省，审视自己的判断与做法是否正确。

很多家长都说孩子小，没有能力去自己解决，事实上，年龄小的孩子也具备自己解决问题的能力哦~而且经过不断的锻炼，能力会越来越强。

因此，当孩子做错时，家长可以尝试使用提问的方法，尝试着让孩子自己解决，培养他的自主性和独立性。最后提醒大家，孩子是个独立的个体，不要强把自己的想法施加到他的身上，咱们适时引导即可哦~

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