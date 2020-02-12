流产的危险因素有这些，切记要远离！

大多数时候我们不知道是什么导致流产。人们通常会寻找风险因素，或是暗示流产的可能性高于平均水平的因素。然而，事实是，关于流产的风险因素是一个复杂的问题。许多流产的妇女在流产前没有任何危险因素。

相比之下，有些妇女有许多流产的危险因素，但最终却正常足月妊娠。而且，在大多数情况下，即使是流产风险增加的人，也比流产更有可能获得正常妊娠。

除了区分流产风险因素与原因外，还必须区分流产风险因素与流产症状，因为两者之间的区别可能会混淆。毕竟，有流产症状的人也有流产的风险，因为大多数症状都不确定，这些症状被称为“先兆流产”。

流产危险因素类型

流产有几种不同类型的危险因素，这些因素可能涉及母亲、胎儿或两者。涉及母亲的医疗条件可能会增加风险，胎儿的染色体异常也可能发生。

生活方式因素也会发挥作用。其中一些是可以预防的，如吸烟，而另一些则不是，如与我们无法控制的环境有关的压力增加。

这些风险因素中有一些是重叠的。例如，胎儿的染色体（遗传）异常与流产增加有关，但染色体异常反过来又与母亲年龄增加有关。

健康状况与流产风险

大多数流产是随机染色体异常的结果，随着母亲年龄的增长，怀上染色体异常的胎儿的风险更高。

如上所述，胎儿的染色体异常有时与高龄产妇有关。在其他情况下，母亲的某些健康状况可能意味着怀孕、死产或流产的风险高于平均水平。

流产的医疗风险因素可能包括：

* 母亲年龄（15岁以下或35岁以上）；

* 有流产史；

* 超重或体重不足；

* 慢性疾病，如未控制的糖尿病和甲状腺疾病；

* 性传播疾病；

* 怀孕期间某些病毒和细菌感染；

* 子宫形态异常，如间隔子宫或单角子宫是流产的危险因素。子宫畸形的妇女在诊断问题之前可能会反复流产。

生活方式因素

有时，某些生活方式因素也会增加个人怀孕的风险。这些因素本身通常不会导致流产，因为许多有这些生活方式因素的人不会流产，但这些因素确实会增加流产的风险：药物滥用、喝酒、吸烟、化学品职业接触、怀孕期间使用某些药物和止痛药、怀孕时使用某些草药。

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