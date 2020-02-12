想要肠胃好，这些事宝妈应该知道

肠胃负责让身体进入工作状态。当分解所吃的食物时，肠道会吸收支持身体功能的营养物质，从能量产生到荷尔蒙平衡，从皮肤健康到心理健康，甚至是毒素和废物的消除。事实上，大约70%的免疫系统位于肠道，所以确保消化系统处于最佳状态是解决身体问题的关键。

1. 排便规律

虽然每个肠道是不同的，健康的肠道通常有一个模式。从时间角度来看，食物通过消化道通常需要24到72小时。食物要到6到8小时后才会进入大肠(结肠)，所以在那之后就会上厕所。

便秘有很多原因，从脱水或低纤维到甲状腺问题，但最好先检查饮食。确保喝了足够的水，在饮食中加入各种水果和蔬菜。

2.限制加工食品

加工过的食物会导致消化道内壁的炎症，而消化道正是食物被吸收的地方。肠道可能没有意识到所吃的食物是可消化的食物，而是将高果糖玉米糖浆或人造成分等食物视为“攻击者”，这就引发了炎症反应。

3.谷蛋白粉

有证据表明，即使没有乳糜泻（国内少见），麸质也会增加肠道通透性。这意味着，像未消化的食物和废物这样的颗粒，以及像细菌这样的病原体，可以通过肠道内壁，进入血液，并引起全面的炎症和疾病。

4.益生菌

如洋葱、大蒜、芦笋、香蕉和豆类，它们是膳食纤维，可以滋养肠道中的有益细菌，帮助恢复微生物群，抵消肠道菌群变化的影响。(ps：避孕药也可能改变肠道环境。)

5.泡菜

肠道需要健康剂量的益生菌来保持身体系统强壮。发酵食品，如泡菜、味噌等，可以帮助肠道分解食物和提高免疫系统。

6.疲惫

当消化系统受损时，身体就会产生像5 -羟色胺这样的神经递质。低血清素是由焦虑、抑郁和其他心理健康问题引起的。

7.周末睡懒觉

不要因为不吃早午餐而在被子里多睡了一个小时而感到内疚，尤其是如果你一周都没睡好。充足的睡眠有助于降低皮质醇水平，让肠道有时间自我修复。所以，把睡眠面罩盖住眼睛，拥抱下一个早晨。

8细嚼慢咽

花时间咀嚼食物实际上有助于启动消化过程。当牙齿把食物分解成小块，刺激唾液分泌时，身体的其他部位接受信号，让消化系统开始工作。

9.冥想

压力会改变肠道，花时间冥想有助于缓解肠道疾病的症状。

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