4月23天，适应“当妈”不是一件简单的事

有了孩子，晋升为父母，常常需要一段时间来适应育儿的生活。一项研究显示，新妈妈们往往要花更长时间来适应有孩子的生活习惯，并逐渐培养应对任何情况所需的自信。

适应“当妈”需要时间

根据一项研究发现，新妈妈通常需要4个月23天的时间来适应自己的母性、新生宝宝和新的生活方式。

第一次当妈妈会产生一系列复杂的情绪，这自然会让人完全不知所措，当然非常可怕。但研究人员发现，在将近5个月后，新妈妈们了解了宝宝不同的哭声意味着什么，不再担心在公共场合照顾宝宝，学会了多带零食、衣服和尿布出门，也克服了新手妈妈时期常出现的疲惫和沮丧。根据调查研究结果，新妈妈们需要4个月23天的时间来习惯新的日常。

其实可以不那么担忧

研究人员发现，在怀孕期间，每两个准妈妈中就有一个承认自己紧张害怕成为母亲，而每四个准妈妈中就有一个说自己完全被“做母亲”这件事吓坏了。而超过一半的受访女性在怀孕期间承认自己在生完孩子后就不堪重负。事实上，57%的人说她们在孩子出生后的头几个月的印象“有点模糊”。

研究结果表明，无论“母亲”的身份看起来多么令人畏惧，妈妈们都有不可思议的力量度过早期阶段，逐渐感觉照顾孩子慢慢得到了控制。这是一个巨大的变化，自我怀疑和担心是非常自然的。”研究项目负责人雷纳说，“但关注会决定她们最终会发展成为什么样的好妈妈。”

三分之二的受访妈妈承认，作为新手父母所带来的担心和疲惫常常让她们情绪崩溃。不过，回顾过去，10个人中有6个人说，她们希望自己当时没有那么担心。

请别对自己太苛刻

研究中还有其他一些有趣的事实：

47%的新妈妈对自己花了这么多时间才能真正掌握做母亲的诀窍感到惊讶。

60%的人经历过一段时间担心自己做不了妈妈。

三分之一的妈妈感到非常担心，以至于会向亲友倾诉，认为自己不是一个好父母。

五分之一的母亲不想和任何人谈论她们的担忧，因为她们不想被认为是失败的，也不想承认自己在新的角色中挣扎。

五分之一的新妈妈觉得她们的伴侣比她们更快地适应了做父母的角色，这让她们嫉妒不已。

根据调查结果，雷纳说：“这么多妈妈经历了同样的担心期，这也许让人放心，因为这表明，感觉自己可能应付不来是多么普遍的一种反应。重要的是不要害怕说出这些担忧，让你的朋友、家人尽可能地帮助你。调整总是需要时间的，但她们能找到方法来帮助自己应对，做妈妈的自信感就会发展得越快。最初的几个月可以理解为是一场真正的斗争，但重要的是要多尝试，因为结果显示，事后看来，大多数妈妈希望她们能够少操心一点。”

妈妈，停下来好好享受这一刻吧。你会做到的！可能要花4个月23天的时间才能让你觉得自己已经成功了，但同时，请放心，你会做得很好！

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