拒不让医务人员回小区？莫寒了抱薪人的心

随着近期新型冠状病毒肺炎疫情的不断发展，医护人员又成为了舆论的焦点，被网民赞美为最美逆行者。

但2月9日中午我在网上看到这么一则消息，气得我当时就火冒三丈：

网传河南郑州市一小区业主群里物业人员让小区业主举手表决不让医务人员进入小区。

这已经不是第一次发生这种情况了。

我们这几天总是刷着最美逆行，白衣天使。我估计这些小区的人也没少刷。

但是他们一边夸赞着医护人员最美逆行，然后顺手就把他们回家的门给关上了。

害怕是人之常情，我看《非典十年祭》纪录片里，有位康复者兴高采烈地从小汤山医院回到家中，站屋门口很有仪式感地喊了一句：我回来了。

却只等来了母亲一句：别来我屋。

更有甚者，公然宣称为了减轻社会负担，应该放弃老人：

不管怎么说我们对医务人员如此冷血，实在说不过去。

为众人抱薪者，不可使其冻毙于风雪。

为民生开道者，不可令其困厄于荆棘。

不要让英雄流汗、流血又流泪。

我们除了在网上声援医护人员外，也应该尊敬和关爱我们身边的医护人员。做人就应该知行合一。不要嘴上说着人间大道，朋友圈里写得催人泪下，真正遇上事了，就开始变成了利己主义。如果英雄都只能落个被拒之门外的待遇，下次再有灾难，哪还有人愿意挺身而出。

而且，把医护人员放进来，并不会造成太大的风险。

因为即使是在隔离病房接触患者的一线医护人员，都会经过科学的防护才进入病房开展工作，他们要经过正确的消毒防护措施和防控手段，离开病房和医院都不会携带病毒。

我们教育孩子也是这个道理，立己才能达人。跟孩子说着自己都做不到道理，在麻将桌上劝学，闯着红灯讲规矩，何以让他信服。

医护人员正在用自己专业与勇气替我们守护着这个世界，请让这个世界充满善意，才能对得起他们的付出与牺牲。

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