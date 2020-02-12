别只看到新冠，这种疾病宝宝更常见

有着一个萌萌小鼻子的宝宝也会得很多次感冒，在一岁的时候宝宝就可能染上8次以上的感冒。虽然宝宝会流鼻涕，打喷嚏，很少出现严重的反应，但有传染给父母的风险——这也是孩子感冒需要去看儿科医生就诊的最大原因之一。

不过父母知道如何帮助孩子感觉更好一点，知道什么时候才需要就医，那么就可以更加有信心，直到宝宝感冒结束。

宝宝为什么会感冒？

宝宝患感冒是因为他们的免疫系统还没有准备好抵抗多达100余种的病毒，这些病毒会引起感染。感冒病毒会在病人咳嗽或打喷嚏时通过空气传播，病毒也会落在玩具和桌子等表面上。当婴儿触摸这些表面，然后把手放进嘴里时，也会给感冒病毒提供一个简单的进入途径。

宝宝经常在日托中心感冒，或者从外面带病毒回家的哥哥或姐姐、爸爸妈妈那里传染感冒，这个留在家里不需要外出的小人儿可能就和成人拥抱一下，就有了感染的风险。

宝宝感冒有什么表现？

宝宝在感染后1～3天开始出现感冒症状。常见症状包括：

* 鼻塞

* 流鼻涕，起初应该是透明的，后期可能变成黄色或绿色

* 打喷嚏

* 咳嗽

* 疲劳

* 食欲减退睡眠障碍发烧

* 呕吐、腹泻

不过，孩子通常应该在7～10天内缓解。

宝宝感冒怎么治？

很遗憾，感冒没法治疗，同样很幸运的，感冒不需要治疗，通常几天后感冒症状会自行消失。抗生素不会起作用，因为它们只能杀死细菌，而感冒病毒才是罪魁祸首。

你自然会想让宝宝的症状尽快平静下来，但是不要给婴幼儿服用非处方的咳嗽和感冒药，这些药物在6岁以下的孩子身上效果不好，而且会对幼儿造成危险的副作用。美国食品药品监督管理局（FDA）建议4岁以下的孩子不要使用它们。

为了退烧，让你的孩子感觉更舒服，如果年龄超过6个月大，父母可以使用对乙酰氨基酚（泰诺）或布洛芬（美林），阅读包装，确保根据孩子体重和年龄精准用药。如果把握不准，谨遵医嘱。

千万不要给孩子服用任何含有阿司匹林的药物，它会增加患上一种罕见但严重的叫做“雷氏综合症”疾病的风险。

家庭疗法

为了让孩子感觉好一点，让他好好休息，试试以下的家庭治疗方法：

△ 多喝水

6个月以上的婴儿可以补充水或者100%的果汁。添加的液体可以防止脱水，保持孩子鼻子和嘴的湿润。

△ 喷生理盐水并吸出粘液

如果宝宝鼻塞呼吸困难，在每个鼻孔喷几滴生理盐水溶液以冲淡粘液，然后使用球囊吸鼻器清除粘液。挤压球囊，吸鼻器每次使用后用肥皂和水清洗。

如果你要自己做喷鼻盐水，用蒸馏水或煮沸的自来水来做。

△ 打开加湿器

冷雾加湿器会增加空气中的水分，防止宝宝鼻子干燥。提醒大家，每次使用后都要清洗机器，防止细菌和霉菌的堆积。

如何预防宝宝感冒？

不幸的是，你不可能预防每一次感冒，尤其是在这些病毒经常传播的春冬季，但是你可以通过以下建议降低宝宝生病的风险：

☛ 请任何生病的人远离你的家。

☛ 让宝宝远离有很多病原体的公共场所。

☛ 白天经常洗手，尤其是抱着孩子的人。

☛ 经常用肥皂和水清洗宝宝的玩具。

☛ 不要让任何人使用宝宝的杯子、餐具或毛巾。

☛ 告诉大一点的孩子咳嗽或打喷嚏时用纸巾或手肘。

☛ 不要让任何人靠近孩子吸烟，因为二手烟会使孩子更容易生病。

什么时候需就医？

如果宝宝超过3个月大，一般的感冒不需要就诊。但是3个月以下的小宝宝，在症状开始时就需要联系医生——特别是如果宝宝还发烧了。感冒的症状实际上可能预示着更严重的疾病，如肺炎或中耳炎。如果你检查一下会排除很多更大的危险。

无论孩子多大，如果发现以下任何更严重的症状，建议及时咨询医生：

* 体温≥38.8摄氏度(℃)

* 呼吸困难

* 不想吃喝

* 有脱水迹象，如没有眼泪或尿液比平时少

* 异常嗜睡

如果宝宝一周左右没有好转，或者症状恶化，也应及时就医。

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